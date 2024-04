sob medida

Gestão sob medida: entenda o que faz um CFO As a Service

Contratar um profissional por hora ou projeto é alternativa para ter qualidade com menos custos

Empresas de pequeno e médio porte podem enfrentar desafios para manter a saúde financeira, captar investimentos e agilizar processos internos essenciais para a expansão dos negócios. Em vez de alocar recursos para contratar um profissional sênior, surge como solução o modelo de gestão terceirizada, conhecido como CFO as a Service, ou “diretor financeiro sob demanda”.

O gestor financeiro, geralmente um profissional com relevante experiência de mercado, pode ser contratado por hora para focar em uma demanda específica da empresa, ou para um projeto maior de diagnóstico empresarial.

A parceria pode representar uma economia para os gestores. Em 2022, 50% deles apontaram o aumento dos custos como a maior preocupação para manter um negócio funcionando, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“Resolve também outro problema: a demanda por profissionais qualificados. Mesmo que uma empresa tenha um aporte para contratar um sênior que se dedique full time, dificilmente o encontrará. As empresas costumam brigar para contratar pessoas com experiência de mercado, essas já estão em grandes corporações, que dificilmente abriram mão deles”, comenta Júlio Ribeiro, gerente financeiro e mestre em Novos Negócios e Inovação.

O modelo de gestão é relativamente novo no Brasil, mas, nos últimos anos, vem ganhando força no mercado. A parceria tem se fortalecido sobretudo em startups e fintechs.

“Ao contar com um CFO por demanda para gerenciar as finanças da empresa, o CEO vai direcionar o seu tempo para outras responsabilidades, como atividades estratégicas. O gestor concentra-se em outros pontos, enquanto a área financeira está sendo cuidada por uma equipe profissional especializada”, explica Carla Caruso, ex-gerente financeira de multinacionais e agora CFO as a Service.