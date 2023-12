Integrador solar: quem é e quanto ganha esse profissional

Profissionais responsáveis por integrar sistemas de energia solar fotovoltaica são conhecidos como integradores solares. Eles desempenham um papel crucial em todas as fases de projetos solares, desde a concepção até a instalação e manutenção. Inclusive, profissionais com competências verdes no currículo estão em alta no mercado brasileiro e de todo o mundo.

Áreas como engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de energia renovável ou tecnologia solar dão a base necessária para que o profissional desempenhe esse papel, mas cursos específicos em energia solar fotovoltaica são fundamentais para a execução da profissão.

Recentemente, a 77Sol conduziu uma pesquisa acerca do perfil dos integradores solares. A análise revelou que esses profissionais apresentam uma média salarial mensal de R$ 7 mil, sendo que 90% deles são do sexo masculino. Atualmente, 55,6% dos integradores solares possuem formação superior completa.

Outra conclusão destacada é que 35% desses especialistas ingressaram na área há pelo menos três anos. Enquanto isso, 20% deram início à sua trajetória profissional entre três e cinco anos atrás. Além disso, 20% têm uma experiência profissional entre um e dois anos. No que diz respeito à faixa etária, a maioria está concentrada entre os 30 e 40 anos, representando 44,4% do total de profissionais cadastrados. Os integradores solares com idades entre 40 e 50 anos, assim como aqueles entre 50 e 60 anos, aparecem em seguida, cada grupo representando 22,2%.

Quanto à localização geográfica dos profissionais, São Paulo desponta como líder, contabilizando 13,97% dos cadastrados. Na sequência, destacam-se Mato Grosso do Sul (11,09%), Paraná (9,88%), Pará (8,18%), Rio de Janeiro (8,18%) e Goiás (6,13%). O levantamento foi feito com base nas informações de 13 mil profissionais.

Entrevista com Luca Milani, CEO da 77Sol, maior ecossistema de energia solar do Brasil

Luca Milani, CEO da 77Sol, maior e mais completo ecossistema de energia solar do Brasil. Crédito: Divulgação

No Brasil, a demanda por profissionais com competências verdes cresceu 17,41% no último ano, o que pode explicar o aumento da expressividade no mercado de trabalhadores com essas habilidades?

Hoje em dia, entre uma marca sustentável e outra que não pensa nos impactos ambientais, o consumidor vai optar pela sustentável porque existe um movimento de conscientização social muito forte em volta dessa pauta. Então, é muito lógico que produtos e serviços caminhem em direção à sustentabilidade e resultem em oportunidades de trabalho.



O integrador solar está entre esses empregos verdes, já que atua no setor de energia solar. Pode explicar o papel dessa profissão?

O integrador solar é o profissional responsável por gerenciar e instalar um projeto fotovoltaico em residências ou empreendimentos. Portanto, ele mantém contato com as fabricantes a fim de encontrar as melhores soluções do mercado para determinado projeto, facilitando assim o acesso do consumidor final a energia limpa.

Quais habilidades você enxerga como indispensável para um integrador solar hoje em dia?

Acredito que a primeira habilidade de um integrador solar seja a de conseguir vender ao cliente como funciona um projeto fotovoltaico porque a maioria deles tem uma ideia da economia que a energia solar pode trazer ao seu bolso, mas ainda não sabe como calcular efetivamente esse retorno de investimento ou têm dúvidas técnicas sobre o funcionamento desses equipamentos. Outra habilidade é a de gestão de equipe para garantir a qualidade na instalação do projeto, priorizando o manuseamento correto dos equipamentos e evitando assim problemas na pós-instalação. Por fim, o que a gente vê é que pelo menos 88% dos integradores solares são PME. Então, é fundamental que esses profissionais tenham a habilidade de conseguir buscar soluções no mercado para atender toda e qualquer tipo de demanda. É necessária essa preocupação com a especificidade de cada cliente, já que cada telhado é um telhado. Cada demanda é uma demanda.



Quais são as perspectivas de mercado para essa profissão?