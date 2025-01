CAPACITAÇÃO

Microlearning: cursos rápidos e grátis para profissionais que enfrentam a falta de tempo

Eles são uma opção para profissionais que não têm muito tempo

O mercado exige para alguns profissionais uma constante atualização, mas muitos deles esbarram em um grande problema: a falta de tempo para uma formação mais aprofundada. Nos últimos anos, a busca por alternativas rápidas e acessíveis para a qualificação profissional encontrou no microlearning uma resposta eficiente. O termo, que traduzido para o português é microaprendizagem, diz respeito à abordagem de aprendizado que utiliza conteúdos curtos, objetivos e focados em facilitar a assimilação e retenção de informações.

A pesquisa Skills Outlook Employee View revelou que os brasileiros consideram os cursos online a melhor forma de se qualificar para o mercado de trabalho. Mais de 80% dos entrevistados apontaram preferência por cursos virtuais de curta duração. O estudo, realizado pela Pearson em parceria com o Google, ouviu 4 mil trabalhadores — sendo mil do Brasil, Índia, Reino Unido e Estados Unidos — entre agosto e setembro do ano passado.