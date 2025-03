oportunidades

Plataforma tem 16,6 mil vagas abertas na BA; especialista dá dicas para se destacar

As oportunidades são para todos os níveos de formação e salários chegam a R$ 20 mil

Nilson Marinho

Publicado em 17 de março de 2025 às 05:00

Mais de 16,6 mil vagas de emprego e estágio estão abertas para profissionais de diversas áreas em Salvador e na Região Metropolitana. As oportunidades, com remunerações que chegam a R$ 20 mil, estão disponíveis na Catho, plataforma de empregos que conecta candidatos e empresas, e foram publicadas ao longo da última semana. A área com o maior número de vagas é Informática, com 10,5 mil oportunidades, seguida por Administração, com 3,7 mil, Finanças, com 1,2 mil, Comunicação e Marketing, com 880, e Engenharia, com 690. As ofertas incluem contratos temporários, CLT, Pessoa Jurídica (PJ) e freelancers, com possibilidades de trabalho remoto, presencial e híbrido. >

De acordo com Carolina Tzanno, gerente sênior de Recursos Humanos da Catho, a plataforma reflete as tendências do mercado de trabalho. “Historicamente, algumas áreas apresentam alta demanda por profissionais, como os setores administrativo, comercial/vendas, financeiro e operacional”, explica. Ela ressalta ainda que há setores que passam por picos sazonais de contratação, como o segmento de tecnologia, impulsionado pela transformação digital.>

Segundo a Pesquisa de Tendências 2025 da Catho, os setores com maior projeção de contratações no Brasil este ano são tecnologia, com 24,4% das vagas, seguido pelo setor operacional, com 20,4%, inteligência artificial, com 11,1%, e vendas, com 10,6%.>

Para concorrer às vagas, o candidato deve acessar o site da Catho ou o aplicativo da plataforma, criar uma conta gratuita e preencher o currículo com informações sobre experiências, formação acadêmica e habilidades. Após esse processo, é possível buscar vagas por cargo ou área de interesse, utilizar filtros para refinar a pesquisa e, ao encontrar uma oportunidade adequada, ler os requisitos e clicar em “Candidatar-se”. Algumas empresas podem solicitar testes ou uma carta de apresentação.>

Para aumentar as chances de contratação, a gerente da Catho orienta que os candidatos preencham todas as informações do currículo de forma correta e completa. “Infelizmente, muitos candidatos deixam de preencher campos essenciais, como experiências anteriores, habilidades e objetivos profissionais, e a falta dessas informações pode fazer com que o recrutador simplesmente não considere esse currículo”, alerta. Além disso, ela destaca que erros gramaticais e ortográficos podem prejudicar a candidatura. “Por isso, é necessária uma revisão criteriosa antes da finalização do cadastro.”>

Carolina Tzanno, gerente sênior de Recursos Humanos da Catho Crédito: Divulgação

Carolina enfatiza que um bom currículo deve ser completo, claro, objetivo e personalizado para a vaga desejada. “O uso de palavras-chave, como citado anteriormente, ajuda na triagem dos recrutadores e uma redação profissional, sem erros ortográficos, transmite credibilidade. Incluir certificações, idiomas e habilidades específicas também pode diferenciar o candidato da concorrência”, completa.>

A plataforma da Catho oferece ferramentas que ajudam os candidatos a monitorar sua visibilidade no mercado de trabalho. No aplicativo, é possível receber notificações quando um recrutador visualiza o perfil. “Na plataforma da Catho, o ranqueamento dos candidatos é influenciado por diversos fatores que buscam garantir a aderência do perfil do candidato aos requisitos da vaga, como experiências profissionais e sua formação, por exemplo. Por isso, é importante que os candidatos preencham seu currículo por completo e o mantenham atualizado.”>

Além disso, há funcionalidades de envio automático de currículos, que analisam diariamente as oportunidades e encaminham o CV para as vagas mais compatíveis com o perfil do candidato. Outra ferramenta disponível permite criar e exportar um currículo com o auxílio de inteligência artificial, que analisa e sugere melhorias para tornar o perfil mais atrativo para os recrutadores.>