Porto Seguro contrata profissionais com salários de até R$ 12 mil

A prefeitura de Porto Seguro, no sul da Bahia, divulgou o edital do processo seletivo para a contratação de profissionais para atuarem no município. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet neste link até às 23h59 da próxima sexta-feira (12). As vagas são para os cargos com remuneração de até R$ 12 mil, no caso de médicos, mais adicional por plantão.