EMPREGO

Veja como fazer um balanço da carreira de forma eficiente

Ter coragem para mudar a rota pode ser uma das alternativas para quem está insatisfeito

Nilson Marinho

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 02:00

Fazer um balanço do momento no trabalho é ideal para o planejamento Crédito: Divulgação

O início de um novo ano é sempre uma oportunidade ideal para pensar na carreira e planejar os próximos passos. A contadora Maria Alice Braga, de 32 anos, por exemplo, adotou uma estratégia simples, mas eficaz: ela reserva uma agenda específica para isso. Todo começo de ano, a profissional anota as metas que deseja atingir e revisa os objetivos que registrou no ano anterior, avaliando o que deu certo e o que ainda pode ser alcançado profissionalmente.

Em 2022, quando não conseguiu alcançar nenhuma das metas estipuladas, Maria Alice percebeu que algo estava errado. O problema, diz, não estava com ela, mas sim na empresa da qual era funcionária. “Não adianta traçar metas profissionais se seu ambiente de trabalho não lhe permite ir adiante. Quando notei que já não podia mais avançar, agradeci pelos anos de casa e pedi demissão. Logo, outra oportunidade surgiu”, conta.

Segundo Manuela Souza, gerente de Gente e Cultura da Petrobahia, assumir o protagonismo da própria jornada profissional é essencial para quem deseja avançar.

“Um dos principais erros que as pessoas cometem é deixar suas carreiras nas mãos das empresas, esperando que o chefe determine o caminho a seguir”, explica Manuela. Para ela, os profissionais precisam tomar as rédeas de seus planos, definindo objetivos e traçando suas estratégias de desenvolvimento.

Outro desafio comum é lidar com a frustração quando as metas do ano anterior não são alcançadas. Manuela ressalta que acompanhar os objetivos de perto pode fazer toda a diferença. “Monitorar as metas no dia a dia ajuda a identificar os obstáculos e a ajustar o caminho com mais assertividade. Mudanças de rota são importantes, especialmente em cenários dinâmicos e mutáveis”, afirma.

No caso da contadora, ela pretendia chegar a um cargo de liderança, já que tinha no currículo boa formação e bom histórico, além de anos de empresa. “Esperei e me preparei anos para isso, mas senti que a empresa não tinha interesse em engajar seus colaboradores e investir neles. Pedir as contas e começar do zero foi a melhor opção naquele momento”.

Pequenas conquistas

Celebrar pequenas conquistas é outro ponto fundamental para manter a motivação, ainda conforme gerente de Gente e Cultura da Petrobahia. Ela explica que esses momentos de celebração ajudam a manter o foco e incentivam o alcance de metas maiores. “Nosso cérebro responde melhor quando reconhecemos que pequenos objetivos foram atingidos”, diz a gerente.

Para quem tem dificuldade em definir metas, Manuela sugere começar observando as estratégias da área ou da empresa. “Pergunte-se como o seu trabalho contribui para os objetivos organizacionais e estabeleça indicadores claros com prazos definidos para atingi-los”, orienta. Essa abordagem facilita o alinhamento entre objetivos individuais e corporativos, tornando as metas mais tangíveis e relevantes.