Entrelinhas

Conseguirá o baiano Ravi salvar o mundo?

Uma carta aberta aos novos habitantes desse planeta assinada pelos nascidos até 31 de dezembro de 2024

Flavio Oliveira

Publicado em 4 de janeiro de 2025 às 13:00

Katia e Kauan comemoram nascimento do filho, o primeiro da Geração Beta nascido na Bahia Crédito: Reprodução

Ravi, você carrega a responsabilidade de ser o primeiro baiano da Geração Beta. Nasceu às 0h02 da quarta-feira (1º), na Maternidade Tsylla Balbino, na Baixa de Quintas, em Salvador. Filho de Katia Silva de Oliveira e Kauan Grecco, você chegou ao mundo saudável, com 3,1 kg e 50 cm de altura. Que você e todos os meninos e meninas nascidos entre 2025 e 2039 tenham saúde, inteligência, criatividade e sabedoria para salvar o mundo.

A tarefa, sabemos, não é fácil, e ficou ainda mais difícil depois que todas as (nossas) gerações anteriores falharam miseravelmente.

Ravi e contemporâneos, vocês encontram nesse mundo um cenário de muitas incertezas. Pelo menos três grandes nuvens turvam o horizonte: a tecnológica, a política e a ambiental. A favor de vocês está o fato de que as soluções já existem. O problema está na mudança cultural (que também passa pela geracional) exigida para a aplicação delas. E, claro, no valor da conta da mudança, e na decisão por quem e como ela deve ser paga.

Temos em mente que, na seara política, a ascensão global da extrema direita já trouxe retrocessos civilizatórios inimagináveis há até alguns anos. Pontes entre povos, religiões e países estão sendo desfeitas, dando lugares a muros, xenofobia e racismo. Trump só assume a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro, mas a agenda ambiental, de inclusão e de diversidade e do multilateralismo já vem sendo golpeada desde que as pesquisas começaram a indicar o favoritismo do republicano. Movimentos ultraconservadores que o apoiam ganham força e levam grandes corporações a abandonarem suas políticas de inclusão e diversidade, a exemplo da varejista o Walmart, da fabricante de máquinas agrícolas John Deere, e da lanchonete Starbucks.

Essas e outras grandes empresas, com atuação em todo o globo, estavam na liderança dessa agenda na iniciativa privada enquanto governos se mostram perdidos. E, infelizmente, como dito, muitas organizações parecem dispostas a resistir. São poucas as podem se dar ao luxo de enfrentar o peso e a influência do governo mais poderoso do mundo e de seus aliados na sociedade, na Justiça e na confecção e fiscalização de leis regulatórias.

O retrocesso inclui também a agenda ambiental. Trump é declaradamente contra os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e já declarou ser favorável aos combustíveis fósseis. É tido como um negacionista climático. O combate ao aquecimento global depende, e muito, dos EUA, maior emissor global dos gases que causam o efeito estufa entre os países desenvolvidos.

Ravi, sabemos que o recuo na agenda verde em todo mundo aumenta a dúvida da opinião pública sobre se o papo de sustentabilidade e ESG era realmente para valer ou só uma jogada de velhas gerações para lavar imagem e reputação dessas corporações. Mas essa agenda é extremamente necessária. Se o cinismo prevalecer, o mundo, literalmente, vai acabar.

Mas não é só isso, Ravi. A Guerra da Ucrânia também representou uma guinada na direção que países europeus tomavam em relação à transição energética. Usinas nucleares voltaram ao centro da discussão, bem como o aumento de investimentos em armas e exércitos. Paralelamente, a crise climática decorrente do aquecimento global, ameaça a sobrevivência de povos e países e impacta diretamente na produção e no preço dos alimentos.

Ravi, a Geração Beta vai crescer com ferramentas de Inteligência Artificial. O futuro do trabalho e de trabalhadores é incerto. Bem como os impactos que essa tecnologia trará para as relações humanas. A tendência é que você, Ravi, e sua turma cada vez mais se relacionem, inclusive afetivamente, com máquinas. Especialistas acreditam que a humanidade está em perigo, tal qual retratado em filmes de ficção científica em que máquinas e robôs aniquilam homens, mulheres e crianças.

Os desafios são imensos, e a responsabilidade pesa. Mas não desista, não se deixe vencer pelo velho. Ravi, sabemos que você e seus contemporâneos não fazem parte do universo da Marvel. Mas, acredite, viver com ética, honestidade e o genuíno propósito de fazer deste um mundo melhor já e um ato de heroísmo.

Nunca abandone a esperança. E tenha força e coragem para ser você mesmo e vencer todos os desafios. Uma andorinha não faz verão, mas o exemplo vai inspirar outras até o sol nascer para todas as aves.

Com gratidão, por aceitar tão difícil missão, e fé, assinam essa carta os Baby Boomers (nascidos entre 1946 e 1964) e as gerações X (1965-1980), Millennials / Y (1981-1996), Z (1997-2012) e Alpha (2012 a 2024).

MEME DA SEMANA

É uma realidade. Poucos fazem, muitos reclamam, outras até se movem, mas só para atrapalhar os poucos que querem fazer alguma coisa. Mudanças de atitude são mais que necessárias. A crítica sem ação, é só uma crítica pela crítica, vazia de sentidos e não serve para nada.

