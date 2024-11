Alô Alô

Festa de 15 anos do Alô Alô Bahia terá boate assinada pelo Camarote Salvador

Evento marca início das ações da edição de 25 anos do famoso espaço localizado no circuito Barra-Ondina

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 21:53

A convite da Petra e do Camarote Salvador, DJ Sarah Stenzel animará boate na festa de 15 anos do Alô Alô Bahia Crédito: Foto: Divulgação

A festa de 15 anos do Alô Alô Bahia, que será realizada no dia 29 de novembro, apenas para convidados, na Casa Pia de São Joaquim, na Calçada, terá boate assinada pelo Camarote Salvador. O famoso espaço localizado no circuito Barra-Ondina ficará responsável, em parceria com a patrocinadora master Petra, pela apresentação da DJ Sarah Stenzel.

Além do repertório eclético e vibrante, Sarah também se destaca por seus remixes de clássicos da música brasileira, como uma versão de "Andar com Fé", de Gilberto Gil, e o remix de "Como Nossos Pais", na interpretação inesquecível de Elis Regina. É essa brasilidade nostálgica que ela quer levar para a pista do evento comemorativo.

“Essa celebração é especial, porque além de comemorar o aniversário do Alô Alô Bahia, marca o início das ações da edição de 25 anos do Camarote Salvador. Em parceria com a Petra reuniremos um time de convidados especiais para curtirem um roteiro único na nossa cidade. Será um fim de semana animado, com várias surpresas”, adiantou Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo camarote.

Fundado por Luís Eduardo Magalhães Filho e Paulo Góes em 1997, o Camarote Salvador destaca-se por ser o maior camarote do carnaval baiano. Em 2024, o espaço recebeu cerca de 70 atrações e reuniu um público de 5 mil pessoas por dia. No ano que vem, ao completar 25 anos, promete uma edição histórica.

Casamento no Carmo

Jaqueline Goes e Vini Oliveira Crédito: Foto: Reprodução/ Redes sociais

A cientista Jaqueline Goes e o coordenador do Wakanda Educação Empreendedora, Vini Oliveira, casaram-se na segunda-feira em uma cerimônia para cerca de 40 convidados, realizada no Antique Bistrô, no Santo Antônio Além do Carmo. O local, que é um dos preferidos de Jaqueline, foi cuidadosamente escolhido para a ocasião, e a data foi pensada para coincidir com o aniversário de namoro do casal. Os dois se conheceram no Forró de Rua, uma festa de forró que acontece aos domingos no Mirante do Rio Vermelho. A dança acabou os conectando e, após alguns encontros, Jaqueline e Vinicius decidiram dar uma chance para algo maior entre eles. “Ela era tudo o que eu procurava em uma mulher: inteligente, determinada e com um coração enorme”, afirmou Vini.

Horto ganha restaurante asiático

Marcelo Fugita e Carolina Schaper Crédito: Foto: Divulgação

O roteiro gastronômico de Salvador acaba de ganhar uma excelente nova opção. Trata-se do MOREA, restaurante de comida asiática que pertence ao grupo SOHO e começa a funcionar a partir da próxima terça-feira (12) em formato soft opening para clientes, amigos e convidados. O espaço fica no rooftop do Alameda Vert – shopping no Horto Florestal. O Morea faz uma celebração à cultura e à gastronomia asiática. O cardápio, assinado pelos chefs Carol Schaper e Marcelo Fugita, vai além do sushi e da comida chinesa. “Estamos muito felizes em, mais uma vez, inovar e mostrar que a comida asiática não se resume ao sushi”, nos disse Karine Queiroz, sócia diretora do grupo Soho.

Evento em Salvador

Fátima Scarpa Crédito: Foto: Elias Dantas

Renata de Magalhães Correia Crédito: Foto: Elias Dantas

Katia Baiardi Crédito: Foto: Elias Dantas

A convite da Dell Anno Salvador e do arquiteto Marlon Gama, Fátima Scarpa marcou presença em um bate-papo na CASACOR Bahia, no Othon Palace, em Salvador, na noite da última terça-feira, em um evento para convidados. Especialista em etiqueta, ela possui dicas imperdíveis sobre montagem de mesas, arrumação de quartos, lavabos e até receitas especiais, tudo com muita leveza e charme de quem realmente entende das coisas. Renata de Magalhães Correia prestigiou o evento – era a mais elegante da noite. Cristina Calumby, Fauna Ferrari, Luciana Stern, Katia Baiardi, Aurora Mendonça e Tereza Valente também prestigiaram a ocasião.

Nova exposição

Pedro Alban Crédito: Foto: Alan dos Anjos

No próximo dia 14 de novembro, às 19h, a Ativa Atelier, no Rio Vermelho inaugura a sua nova exposição. Trata-se da individual Notícias de Lugar Nenhum, do artista visual Pedro Alban. Com curadoria de João Gravador, a mostra convida o público a refletir sobre o destino e o esquecimento dos espaços urbanos condenados ao desaparecimento. A exposição reúne intervenções realizadas em fragmentos de edifícios que deixaram de existir em Salvador nos últimos três anos, incluindo madeiras resgatadas do casarão onde funcionava o restaurante Colón, no bairro do Comércio, e desenhos arquitetônicos de casas demolidas no Horto Florestal.

Reconhecimento internacional

Lisiane Arouca e Fabrício Lemos Crédito: Foto: Divulgação