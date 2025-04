FLAVIA AZEVEDO

IRA!: boicote bolsonarista suspende shows da banda no Sul do país

“Esses shows foram cancelados em comum acordo com o contratante", diz o vocalista

A banda, que tem o nome inspirado no Exército Republicano Irlandês (IRA, na sigla em inglês), foi criada em 1981, é dona de estrondosos sucessos como "Envelheço na Cidade", "Dias de Luta", "Tarde Vazia", "O Girassol", "Eu Quero Sempre Mais" e "Flores em Você" e circula pelo Brasil, em turnê. Depois do conflito em Contagem, de acordo com comunicado divulgado por casas de eventos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quatro shows na região Sul estão cancelados. As performances aconteceriam em Jaraguá do Sul (30 de abril no Teatro Scar), Blumenau (1º de maio no Teatro Michelangelo), Caxias do Sul (2 de maio no All Need Master Hall) e Pelotas (3 de maio no Theatro Guarany).>