Israel e Hamas assinam acordo de paz

O acordo é para primeira fase de cessar-fogo na Faixa de Gaza;anúncio foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma rede social nesta quarta-feira (8); todos os reféns mantidos pelo Hamas serão libertados.

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:28

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Daniel Torok/White House/Fotos Públicas

Israel e o grupo terrorista Hamas assinaram o acordo de paz proposto pelos Estados Unidos nesta quarta-feira (8). A informação foi divulgada pelo presidente Donald Trump em uma rede social e confirmada por mediadores do cessar-fogo.

Trump afirmou que Israel e Hamas concordaram com os termos da primeira fase do plano de paz. Segundo ele, todos os reféns mantidos pelo grupo terrorista desde 7 de outubro de 2023 na Faixa de Gaza serão libertados.

O presidente americano também afirmou que Israel recuará as tropas que estão na Faixa de Gaza para uma linha acordada. Ainda não está claro onde os militares ficarão posicionados. Segundo Trump, a assinatura do acordo representa os primeiros passos em direção a uma paz duradoura.

"Todas as partes serão tratadas com justiça! Este é um GRANDE dia para o mundo árabe e muçulmano, para Israel, para todas as nações vizinhas e para os Estados Unidos da América", publicou o presidente dos EUA.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo com agências

