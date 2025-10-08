Acesse sua conta
Beatles: Saoirse Ronan será Linda McCartney em filmes sobre a banda

Quatro vezes indicada ao Oscar, a irlandesa atuará principalmente ao lado de Paul Mescal, intérprete de Paul McCartney no projeto

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:01

Saoirse Ronan, de Adoráveis Mulheres
Saoirse Ronan será Linda McCartney Crédito: AFP

Saoirse Ronan, conhecida por Lady Bird e Adoráveis Mulheres, foi escalada para interpretar Linda McCartney nas cinebiografias dos Beatles idealizadas por Sam Mendes. A informação foi divulgada nesta hoje (8), pela Variety.

Quatro vezes indicada ao Oscar, a irlandesa atuará principalmente ao lado de Paul Mescal, intérprete de Paul McCartney no projeto. Paul e Linda se casaram em 1969, e ela atuou ao lado dele como tecladista e vocalista de apoio no grupo Wings, formado após o fim dos Beatles. Linda morreu em 1998, aos 56 anos, com câncer de mama.

Beatlemania

Os Beatles chegam a solo americano, em 1964 por divulgação
Foto Divulgação Beatles por Foto Divulgação
Beatles no momento da chegada aos EUA, em 1964 por divulgação
Beatles ganharão novo documentário por Divulgação
Beatles Para Crianças por divulgação
Projeto Beatles para Crianças apresenta Meu Primeiro Show de Rock neste final de semana por reprodução/Instagram
John Lennon, ex-Beatles por Redes sociais
Beatles por Reprodução do documentário "Now and Then"
Os Beatles por Shutterstock
Beatles no bar The Cavern, em Liverpool, em agosto de 1962 por Apple Corps Ltd/Divulgação
Beatles por reprodução
Paul nos anos 1970, no começo de sua carreira solo: dúvidas se faria sucesso sem os Beatles por Divulgação
Pierre criou os ternos sem colarinho popularizados pelos Beatles por Foto: Divulgação
Paul McCartney é um dos Beatles com o título de Sir; Ringo Starr também tem a comenda por reprodução
1 de 14
Os Beatles chegam a solo americano, em 1964 por divulgação

Os filmes biográficos dos Beatles serão uma quadrilogia, com cada longa dando destaque a um dos quatro músicos. Barry Keoghan será Ringo Starr, Joseph Quinn será George Harrison e Harris Dickinson será John Lennon. Até o momento, não se sabe qual será a extensão da participação de Ronan no projeto.

Por enquanto, o que se sabe é que o quarteto cinematográfico vai capturar a "jornada improvável" do grupo de Liverpool, do auge do fenômeno cultural global à ruptura em 1970. A previsão de lançamento é para abril de 2028.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo (com agências)

