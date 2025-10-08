BEATLEMANIA

Beatles: Saoirse Ronan será Linda McCartney em filmes sobre a banda

Quatro vezes indicada ao Oscar, a irlandesa atuará principalmente ao lado de Paul Mescal, intérprete de Paul McCartney no projeto

Flavia Azevedo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:01

Saoirse Ronan será Linda McCartney Crédito: AFP

Saoirse Ronan, conhecida por Lady Bird e Adoráveis Mulheres, foi escalada para interpretar Linda McCartney nas cinebiografias dos Beatles idealizadas por Sam Mendes. A informação foi divulgada nesta hoje (8), pela Variety.

Quatro vezes indicada ao Oscar, a irlandesa atuará principalmente ao lado de Paul Mescal, intérprete de Paul McCartney no projeto. Paul e Linda se casaram em 1969, e ela atuou ao lado dele como tecladista e vocalista de apoio no grupo Wings, formado após o fim dos Beatles. Linda morreu em 1998, aos 56 anos, com câncer de mama.

Os filmes biográficos dos Beatles serão uma quadrilogia, com cada longa dando destaque a um dos quatro músicos. Barry Keoghan será Ringo Starr, Joseph Quinn será George Harrison e Harris Dickinson será John Lennon. Até o momento, não se sabe qual será a extensão da participação de Ronan no projeto.

Por enquanto, o que se sabe é que o quarteto cinematográfico vai capturar a "jornada improvável" do grupo de Liverpool, do auge do fenômeno cultural global à ruptura em 1970. A previsão de lançamento é para abril de 2028.

