FLAVIA AZEVEDO

Encontro discute identidade, saúde emocional e afetividade para homens negros

Salvador recebe jornada gratuita 'Positivar Masculinidades'

Os encontros - programados para os dias 9 e 23 de abril e 14, 21 e 31 de maio - acontecerão no Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia (CEAO/UFBA), localizado na Praça Gen. Inocêncio Galvão, 42, bairro Dois de Julho, sempre às 18h30. Com inscrições através do Sympla, a jornada é gratuita e aberta ao público. O evento será encerrado no dia 31 de maio com o encontro "O Chamado do Alacorô", em formato de imersão, das 9h às 18h, no mesmo local.>