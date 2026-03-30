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Bahia: os policiais assassinados, os estupradores soltos e o júri popular

Confira a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 30 de março de 2026 às 05:00

Violência sem freios: de janeiro até agora, seis policiais militares foram mortos na Bahia — um dado que acende um alerta sobre o avanço da criminalidade e o nível de confronto no estado. O caso mais recente ocorreu em Candeias, quando o sargento da reserva Romão Roberto dos Santos, de 65 anos, foi baleado durante um assalto, no último dia 22.

Quando agentes de segurança passam a ser alvo, o impacto vai além das estatísticas: revela um cenário em que o crime desafia diretamente o Estado. Para a sociedade, isso significa mais tensão nas ruas, aumento das operações policiais e maior risco de confrontos.

Nesse contexto, a população fica exposta a uma violência cada vez mais intensa e a um clima de insegurança que afeta a todos.

Capitão da reserva Joseval da Silva é morto em Eunápolis
Capitão da reserva Joseval da Silva é morto em Eunápolis Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Bahia registra seis mortes em poucos meses

PM reformado é morto a tiros durante assalto em Candeias por Reprodução
O sargento Vagner Carneiro Firmo era lotado no 16º BPM de Serrinha por Reprodução/PMBA
O sargento Vagner Carneiro Firmo era lotado no 16º BPM de Serrinha por Reprodução
O sargento Vagner Carneiro Firmo era lotado no 16º BPM de Serrinha por Reprodução
Sargento da PM foi morto em Santaluz por Reprodução
Eduardo César do Nascimento Filho era soldado do 16° Batalhão (BPM/Serrinha) por Reprodução/Redes Sociais
Capitão da reserva Joseval da Silva é morto em Eunápolis por Reprodução/ Redes Sociais
PM Glauber foi morto pelo CV no Vale das Pedrinhas por Divulgação
Cabo Glauber tinha 42 anos por Glauber Rosa Santos
Mensagem do Executivo foi lida no mesmo dia em que o policial militar Glauber Rosa Santos foi morto após ser baleado na cabeça por Thuane Maria/GOVBA
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Osniésio Pereira Salomão foi morto a tiros na Avenida Contorno por Reprodução
Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução
Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução
Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução
Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Bruno Wendel/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
'Falcão' é apontado como responsável pela morte de PM por Divulgação
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Viatura da PM foi alvejada por Reprodução
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
Viatura é atingida por tiros por Reprodução/TV Bahia
Viaturas da polícia circulam por Cosme de Farias por Arisson Marinho/CORREIO
Viatura é apedrejada em Pernambués por Divulgação
Policiais militares apoiam equipes por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
BA-VI de domingo (23) terá 476 policiais militares por Divulgação/BEPE
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Policiais militares fizeram resgate em Juazeiro por Divulgação/Polícia Militar
Policial militar por Rafael Martins/SECOM
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
Polícia Militar por Shutterstock
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
Polícia Militar em açõ na Bahia por Divulgação / PMBA
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar atua na Operação Força Total durante todo o dia por Divulgação / Ascom PM
Operação conjunta entre as polícias Federal e Militar por Divulgação/PF
Polícia Militar na Operação Força Total em Salvador por Divulgação / Ascom PM
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Polícia Militar por SSP
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar testará veículo tático blindado em ações contra facções por Divulgação
Polícia militar por Divulgação/PM
Polícia Militar da Bahia por Rafael Martins/GOVBA
O veículo furtado foi localizado pela 22ª Companhia Independente de Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar baiana atuou em operação nacional por Polícia Militar/Divulgação
Polícia Militar da Bahia é pioneira na Operação por Feijão Almeida/GOVBA
Polícia Militar e Polícia Civil por Divulgação/SSP
Ação contou com apoio de diversos órgãos por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar esteve no Shopping da Gente nesta por Marina Silva/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux/SSP-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar localizou suspeito horas depois do crime por Divulgação
Polícia Militar fazia rondas quando localizou o homem por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar foi acionada por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Policial militar por Rafael Martins/SECOM
Polícia Militar por Divulgação/SSP-BA
Polícia militar por Alberto Maraux/SSP
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PM reformado é morto a tiros durante assalto em Candeias por Reprodução

Justiça ainda não decide sobre prisão de familiares acusados de estupro

Apesar do pedido do Ministério Público da Bahia (MPBA), feito há pouco mais de seis meses, a Justiça baiana ainda não decidiu se acata ou não a prisão de três homens de uma mesma família, acusados de terem estuprado uma menina em Santo Amaro da Purificação.

Segundo o MPBA, os crimes teriam sido praticados pelo padrasto, Leonardo Bispos dos Santos, o companheiro da mãe da criança; pelo tio, Antônio Balbino; e por Fábio dos Santos, que convivia com a avó materna e era considerado pela vítima como avô. “É um absurdo! Já foram ouvidas 29 testemunhas e, até agora, nada”, diz o pai da vítima, Vagner Soares.

Os réus foram presos durante a operação Anjo Liberto, no mês de junho de 2021. A violência sexual foi confirmada por exames periciais. Na ocasião, a vítima detalhou os abusos.

Menos de 1% das crianças vítimas de estupro na Bahia consegue fazer aborto legal
Menos de 1% das crianças vítimas de estupro na Bahia consegue fazer aborto legal Crédito: Pexels

Justiça ainda não decide sobre prisão de familiares acusados de estupro

Justiça pode entender como estupro de vulnerável se vítima for menor de idade por Marcello Casal Jr./Arquivo/Agência Brasil
Menos de 1% das crianças vítimas de estupro na Bahia consegue fazer aborto legal por Pexels
Crianças têm quatro e oito anos; agressor foi autuado por estupro de vulnerável por Arquivo Correio
Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) por Divulgação/PCBA
Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável por Reprodução
Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável por Reprodução
Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável por Reprodução
Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável por Reprodução
Homem é morto pelo tráfico, após caso de estupro de menina de 9 anos por Reprodução
Homem é morto pelo tráfico, após caso de estupro de menina de 9 anos por Reprodução
o Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos em 2023. por Freepick
Colégio Militar: estudantes planejavam estupro coletivo de colegas por Divulgação
Homem suspeito de estupro foi preso em Teixeira de Freitas por Divulgação/PC
Suspeito de estupro tem mandado cumprido em Santa Maria da Vitória por Divulgação/Ascom Polícia Civil
Foram 415 vítimas de estupro na Bahia neste ano por Shutterstock
Policiais prenderam dois homens acusados de estupro em Mucuri por Divulgaçao
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Cristiano Pereira é acusado de estupro de vulnerável por Reprodução | Redes Sociais
Homem foi preso no dia 16 de agosto e é investigado por suspeita de estupro de vulnerável por Reprodução
Pastor é preso por estupro de vulnerável em SC por Shutterstock
Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca) por Divulgação/ PCBA
Dercca por Haeckel Dias/Polícia Civil
Delegacia de Repressão a Crime Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) por Arisson Marinho/CORREIO
Sede da Dercca, em Salvador por Millena Marques/CORREIO
Homem foi levado à Dercca, onde foi autuado em flagrante e está à disposição da Justiça por Haeckel Dias/PC
Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), em Salvador — Foto: Divulgação/Polícia Civil por Foto: Divulgação/Polícia Civil
Crianças têm quatro e oito anos; agressor foi autuado por estupro de vulnerável por Arquivo Correio
Violência infantil por Shutterstock
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Justiça pode entender como estupro de vulnerável se vítima for menor de idade por Marcello Casal Jr./Arquivo/Agência Brasil

Ex-policial militar vai a júri popular

No dia 10 de abril, o ex-policial militar Ramon Esteves Baraúna vai a júri popular por tentativa de homicídio contra a namorada, Jéssica Reis Ramos, e pelo assassinato de outro homem, em 2017, em Ondina.

Segundo as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento, atirou em Jéssica, que sobreviveu com sequelas, e matou a segunda vítima para simular um tiroteio.

No entanto, a perícia comprovou que Jéssica foi baleada pelas costas.

Ex-PM vai a júri por tentar matar a namorada
Ex-PM vai a júri por tentar matar a namorada Crédito: Reprodução

Ex-PM vai a júri por tentar matar a namorada

Ex-PM vai a júri por tentar matar a namorada por Reprodução
Ex-PM vai a júri por tentar matar a namorada por Reprodução
Ex-PM vai a júri por tentar matar a namorada por Reprodução
Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
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Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
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