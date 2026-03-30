Bahia: os policiais assassinados, os estupradores soltos e o júri popular

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Bruno Wendel
Publicado em 30 de março de 2026 às 05:00
Violência sem freios: de janeiro até agora, seis policiais militares foram mortos na Bahia — um dado que acende um alerta sobre o avanço da criminalidade e o nível de confronto no estado. O caso mais recente ocorreu em Candeias, quando o sargento da reserva Romão Roberto dos Santos, de 65 anos, foi baleado durante um assalto, no último dia 22.
Quando agentes de segurança passam a ser alvo, o impacto vai além das estatísticas: revela um cenário em que o crime desafia diretamente o Estado. Para a sociedade, isso significa mais tensão nas ruas, aumento das operações policiais e maior risco de confrontos.
Nesse contexto, a população fica exposta a uma violência cada vez mais intensa e a um clima de insegurança que afeta a todos.
Bahia registra seis mortes em poucos meses
Justiça ainda não decide sobre prisão de familiares acusados de estupro
Apesar do pedido do Ministério Público da Bahia (MPBA), feito há pouco mais de seis meses, a Justiça baiana ainda não decidiu se acata ou não a prisão de três homens de uma mesma família, acusados de terem estuprado uma menina em Santo Amaro da Purificação.
Segundo o MPBA, os crimes teriam sido praticados pelo padrasto, Leonardo Bispos dos Santos, o companheiro da mãe da criança; pelo tio, Antônio Balbino; e por Fábio dos Santos, que convivia com a avó materna e era considerado pela vítima como avô. “É um absurdo! Já foram ouvidas 29 testemunhas e, até agora, nada”, diz o pai da vítima, Vagner Soares.
Os réus foram presos durante a operação Anjo Liberto, no mês de junho de 2021. A violência sexual foi confirmada por exames periciais. Na ocasião, a vítima detalhou os abusos.
Justiça ainda não decide sobre prisão de familiares acusados de estupro
Ex-policial militar vai a júri popular
No dia 10 de abril, o ex-policial militar Ramon Esteves Baraúna vai a júri popular por tentativa de homicídio contra a namorada, Jéssica Reis Ramos, e pelo assassinato de outro homem, em 2017, em Ondina.
Segundo as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento, atirou em Jéssica, que sobreviveu com sequelas, e matou a segunda vítima para simular um tiroteio.
No entanto, a perícia comprovou que Jéssica foi baleada pelas costas.
Ex-PM vai a júri por tentar matar a namorada