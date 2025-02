BRUNO WENDEL

Ex-PM e ladrão internacional de banco: veja a trajetória do fundador do BDM

"Paulo Escopeta" usava tornozeleira eletrônica quando foi morto pela polícia

19 de fevereiro de 2025

Tido como um dos maiores assaltantes de banco do país, Paulo César Alves Filgueira, o "Paulo Escopeta", era ex-policial militar. Sua expulsão se deu logo após as investigações da polícia apontarem o seu envolvimento em ações contra instituições financeiras, sequestros e extorsão. Tamanha periculosidade lhe rendeu o rosto estampado em uma das cartas do Baralho do Crime – ele era a “Dama de Copas”, ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídios e sequestros. >

O ex-PM morreu em confronto com a Polícia Civil nesta segunda (17), em Jacobina, após resistir à prisão. Paulo Escopeta usa uma tornozeleira eletrônica. Ele nasceu em Irecê, conterrâneo de José Francisco Lumes, o Zé de Lessa, com quem ajudou a fundar o Bonde do Maluco (BDM), morto em 2019, no Mato Grosso do Sul. Hoje, o BDM é a maior organização criminosa da Bahia, mas vem perdendo pontos estratégicos para o Comando Vermelho (CV). >

Escopeta era acusado de participar de pelo menos 10 assaltos a bancos no Brasil e no exterior. Em 2017, ele e o seu grupo roubaram US$ 120 milhões da transportadora Prosegur em Ciudad del Este, no Paraguai. Ele foi preso no mesmo ano. Em outubro do ano passado, foi solto e voltou à ativa. O criminoso era investigado pelo latrocínio contra um empresário, conhecido como “Dudu”, em Morro do Chapéu, em janeiro deste ano. >

Nesta segunda, durante cumprimento de um mandado de prisão, policiais da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Chapada) avistaram ele no bairro Jacobina II conduzindo um veículo. Paulo Escopeta não obedeceu à voz de parada e atirou contra os policiais. Houve revide e ele foi baleado, sendo socorrido para uma unidade de saúde, onde não resistiu. >