COLUNA BRUNO WENDEL

Prejuízo para o tráfico: 1.200 armas serão destruídas pela Polícia Civil na Bahia

Esta é a 1ª fase da operação Silêncio das Armas

A Polícia Civil vai destruir, nesta quinta-feira (29), 1.200 armas apreendidas nas ações contra as organizações criminosas na Bahia. Uma parte do material é composta por fuzis que serão destruídos por um rolo compressor. >

A ação faz parte da operação Silêncio das Armas e será realizada às 11h, nas imediações do Centro de Convenções de Salvador, e deve contar com a presença da cúpula da Polícia Civil, Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública (SSP).>

Em 2024, as forças de segurança da Bahia apreenderam 86 fuzis no estado - um aumento de 60% em comparação a 2023, quando 56 armas desse tipo foram localizadas. No primeiro semestre de 2024, dos 26 fuzis apreendidos pelas forças policiais na Bahia, 15 estavam no interior. >