COLUNA BRUNO WENDEL

'Saíram no tapa': alunas brigam dentro de colégio militar na Bahia; saiba o motivo

Confusão foi filmada por colegas

Duas alunas protagonizaram uma briga dentro das dependências do Colégio Militar de Candeias, Região Metropolitana de Salvador. O desentendimento foi gravado pelos colegas e o vídeo vem sendo compartilhado nas redes sociais desde esta terça-feira, 3. >

No vídeo, as estudantes discutem sobre o resultado de um teste de gravidez, que deu negativo. Durante a discussão, uma delas diz: "Até o diabo tem medo de sua pessoa". "É mesmo? O Diabo está em minha frente!", responde a outra, antes de as duas trocarem tapas e puxões de cabelo. >