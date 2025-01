BRUNO WENDEL

'São votos de ódio por eu não ser discreto', diz juiz gay após ser aposentado compulsoriamente pelo TJ-BA

O magistrado Mario Soares Caymmi Gomes conta que ele e a advogada não foram comunicados de que haveria sessão

Os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) decidiram pela aposentadoria compulsória do juiz Mario Soares Caymmi Gomes, titular da 27ª Vara de Substituições de Salvador, por conduta incompatível com a magistratura. Após tomar conhecimento da decisão por colegas, o magistrado disparou: “São votos de ódio por eu não ser discreto”. Mario Soares esteve envolvido na polêmica seleção de estágio para o órgão que vetava candidatos heterossexuais. >