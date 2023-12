É quase impossível descrever em poucas palavras Jayme Fygura, artista plástico e performer baiano que morreu em 26 de novembro, aos 64 anos. Arrisco-me a dizer que junto com ele se vai boa parte de um mundo singular que teve seu auge nas décadas de 80/90, enquanto o país avançava rumo à redemocratização e a ideia de futuro se nutria de uma eufórica incógnita. Muitas vezes o sugeri como exemplo de fonte em sala de aula, incentivando o difícil desafio de descrevê-lo nos exercícios da escrita de perfis biográficos. Sempre que seu corpo, encapsulado dentro de um personagem-arte que assustava e fascinava as pessoas nas ruas de Salvador, surgia na superfície laminada da lousa, via-me diante de jovens olhos arregalados.

Incrédulos, os alunos tentavam entender aquele homem negro e alto, coberto dos pés à cabeça com todo tipo de quinquilharias que compunham uma armadura feita em couro e metal, espécie de cavaleiro andante perdido entre dois séculos. Não se via seu rosto, mal se delineavam seus dedos das mãos, envoltos por luvas puídas que mostravam pouco mais que as falanges.