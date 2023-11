A exclusão dos afros e afoxés do Carnaval da Bahia

A imprensa baiana não tolerava conviver com os desfiles dos blocos afros e afoxés que surgiram a partir de 1895, ou seja, no décimo primeiro ano do desfile oficializado por decreto. Toda a imprensa, conservadora, liberal, alternativa. Até o jornal A Coisa, em cujo corpo redacional figurava Manoel Querino, protagonista da festa, presidente do bloco Pândegos da África, destacava o modismo de exaltar a África, mas ponderava: “o enfadonho tlin, tlin, tlan, de teus bárbaros instrumentos, pode ter muito valor, ser muito apreciado nos candomblés, mas aqui, a quem procura distração, alegria, maltrata os ouvidos, aborrece, causa tédio”. Condenava as imitações que denominava de “exaltações africanistas” e definia os imitadores como “macaquitos seminus ataviados de búzios, rufando tabaques”.