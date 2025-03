ARTIGO

O Dia Mundial do Rim bateu em sua porta!

Dois exames simples e disponíveis no SUS podem detectar precocemente a doença renal: saiba quais são

A Ana Flávia Moura

Publicado em 13 de março de 2025 às 05:00

É hoje. O Dia Mundial do Rim é celebrado na segunda quinta-feira de março. O Brasil é líder em número de ações na campanha. São mais de 1.000 em todo o país - um recorde mundial, graças ao esforço de nefrologistas, profissionais de saúde, pacientes e milhares de voluntários. >

Seus rins estão OK? Esse é o slogan em 2025. A campanha reforça a necessidade dos cuidados com a saúde dos rins. Embora muitas vezes passem despercebidos, os rins desempenham funções vitais; eles filtram o sangue, produzem hormônios e ajudam a regular a pressão arterial. >

A doença renal crônica acomete 1 em cada 10 pessoas. E esse número ainda pode aumentar! Com o envelhecimento da população e a maior quantidade de pessoas com fatores de risco, como hipertensão e diabetes, a expectativa é que a doença se torne a quinta mais comum no mundo. >

Para piorar, a doença renal crônica pode não manifestar sintomas em suas fases iniciais. São mais de 20 milhões de pessoas que vivem com a doença no Brasil, e a maioria não sabe. Quando os sinais aparecem – redução da urina, inchaço, fadiga, falta de ar, náusea, sonolência e confusão mental – o comprometimento dos rins pode já estar avançado. Sem tratamento, a progressão da doença pode levar à necessidade de diálise ou transplante renal. >

Hoje, mais de 155 mil brasileiros dependem da diálise para sobreviver, sendo que 76% destes pacientes recebem tratamento pelo SUS – que enfrenta uma grave crise, causada pelo seu subfinanciamento do setor. Com recursos insuficientes, muitas clínicas de diálise operam no limite de sua capacidade. Se nada for feito, milhares de pacientes podem ficar sem o tratamento essencial para sua sobrevivência.>

Mas, há soluções acessíveis e eficazes. Dois exames simples e disponíveis no SUS podem detectar precocemente a doença renal: a dosagem de creatinina no sangue e o sumário de urina. Ainda pouco conhecida pela população, a creatinina é um marcador da função renal e, quando seus níveis estão elevados, pode significar comprometimento dos rins. Hipertensos, diabéticos, obesos, tabagistas, idosos e pessoas com história familiar de doença renal são grupo de risco e devem realizar estes exames regularmente.>

A prevenção e o diagnóstico são as estratégias mais eficazes para mudar essa realidade. Mas, além de alertar para o diagnóstico, a prevenção e os cuidados individuais com a saúde renal, o Dia Mundial do Rim levanta uma urgente discussão coletiva: a crise da diálise no Brasil precisa ser enfrentada. É essencial revisar o financiamento da diálise, ampliar seu acesso e estabelecer uma linha de cuidado integral efetivo para pacientes adultos e pediátricos com doença renal crônica. A saúde dos rins não pode ser negligenciada, seja no dia 13 de março ou nos demais dias do ano. Depois da folia, o dia mundial do rim está batendo na sua porta. Já é hoje. E como na música do Carnaval, não deixe de abrir! >