ARTIGO

O futuro de todas as carreiras está na marca pessoal

Hoje em dia, ninguém confia no que não pode ver; e se isso vale para quem você contrata, vale ainda mais para você

Motivações, valores e paixões. Assuntos pouco refletidos e discutidos, que colocam em risco oportunidades no mercado de trabalho. Essas temáticas são pilares do branding pessoal, a chave para o sucesso profissional em qualquer carreira. O desenvolvimento e a gestão da marca pessoal já são práticas consolidadas e reconhecidas como essenciais para o crescimento profissional nos Estados Unidos. >

No entanto, no Brasil, esse conceito ainda está em fase inicial, com muitos profissionais acreditando que a marca pessoal é relevante apenas para artistas, políticos e influenciadores digitais. Mais preocupante é a ideia equivocada de que é necessário CRIAR uma marca para alcançar o sucesso.>

Na realidade, todos já possuímos uma marca pessoal; ela é a impressão que deixamos nas pessoas com quem interagimos, o que elas pensam e dizem sobre nós em nossa ausência. Ao não gerenciarmos ativamente essa percepção, deixamos nossa marca à mercê do acaso, e desconhecemos os caminhos aos quais devemos seguir para o nosso êxito profissional. E para quem não tem um destino, qualquer direção parece servir. >

Com o massivo uso das redes sociais digitais, os impactos de negligenciar a marca pessoal tornam-se ainda mais evidentes, pois ampliamos nosso alcance e exposição. E tentar criar uma marca “artificialmente”, com fórmulas prontas é ainda mais arriscado, pois carecem de autenticidade e não refletem a identidade única de cada indivíduo – um prato cheio para os haters. >

Então, qual é o caminho para conquistar uma marca pessoal de impacto e sucesso? Ele passa pela descoberta e pelo desenvolvimento da sua marca com propósito, que pode começar com reflexões sobre suas motivações, valores e paixões, além da compreensão dos seus pontos fortes e das áreas que precisam ser aprimoradas na sua atuação profissional. Consequentemente, envolve a criação de estratégias para elevar sua marca ao máximo potencial e, depois, transmiti-la ao mundo. Nesse contexto, as redes sociais digitais são aliadas valiosas para que você apresente sua identidade única com coerência e consistência.>