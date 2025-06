ARTIGO

O São João que movimenta Jequié e transforma nossa economia

A expectativa é que a festa movimente até R$ 250 milhões — valor que supera em 25% o registrado ano passado

Z Zé Cocá

Publicado em 17 de junho de 2025 às 05:00

O São João de Jequié não é apenas uma festa popular: é um motor poderoso de desenvolvimento para toda a região do Médio Rio de Contas e sudoeste baiano. A cada edição, consolidamos a cidade como um dos maiores polos juninos do Brasil, com impacto direto na geração de emprego, na movimentação econômica e na valorização da nossa cultura. Em 2024, a expectativa é que a festa movimente até R$ 250 milhões — valor que supera em 25% os R$ 200 milhões registrados no ano passado. >

Desde o dia 14 de junho, nossa querida Cidade Sol se transforma também na “Cidade do Forró”. A estrutura montada na Praça da Bandeira está pronta para receber até 70 mil pessoas por noite, com destaque para atrações de peso como Gusttavo Lima, Alok, Calcinha Preta, Wesley Safadão e Adelmário Coelho, só para citar algumas. Porém, o mais importante vai além da música: é o que essa festa representa para a nossa gente.>

Hoje, Jequié está com 100% de ocupação hoteleira. Muita gente está alugando casas e até buscando hospedagem em municípios vizinhos. Isso já mostra como o São João dinamiza não apenas a economia local, mas também a regional. Comerciantes informais que atuam durante o evento, por exemplo, compram seus produtos na Ceasa de Jaguaquara, movimentando outra importante cadeia econômica do nosso entorno. É uma engrenagem que gira, gera renda e valoriza o trabalho do nosso povo.>

Alguns setores da economia já dizem que o São João é mais lucrativo que o Natal. Há lojas, como as de calçados, que devem girar o estoque até três vezes apenas durante o mês de junho. E isso sem falar nas quase 300 pessoas que vão trabalhar diretamente no comércio informal, em espaços organizados com estrutura e segurança pela Prefeitura.>

Nosso objetivo é que, com o tempo, o São João de Jequié se torne uma festa autossustentável, totalmente financiada pela iniciativa privada. Estamos caminhando nesse sentido, a exemplo do que já faz muito bem o Carnaval de Salvador, pois temos um produto de excelente qualidade por meio do qual as empresas estão cada dia mais interessadas em expor suas marcas. Não podemos deixar de agradecer também ao apoio dado pelo governo da Bahia, o que é fundamental para a realização dos festejos juninos na cidade. >

Esses resultados não surgem por acaso. Nos últimos seis anos, adotamos uma gestão profissional, moderna e inovadora. Saímos de cerca de seis mil CNPJs para mais de 13 mil empresas ativas em Jequié. Isso significa que a cidade se tornou um ambiente mais atrativo para o empreendedorismo, com segurança jurídica, melhoria de serviços e valorização do potencial local. E o São João faz parte dessa engrenagem: é vitrine, é vitral e é vitamina para a nossa economia.>

Convido todos a virem viver essa experiência conosco. O São João de Jequié é um espetáculo de cultura, alegria e oportunidades. E cada edição é também um investimento no futuro da cidade que amamos.>