Onde anda a banda famosa pelos hits 'Chupa Toda' e Xibiu, que fez até Bono Vox cantar no Carnaval?

Além de Bono, Ivete Sangalo e Gilberto Gil gravaram essa música no DVD de Ivete gravado na antiga Fonte Nova

Osmar Marrom Martins

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 13:12

Banda Frutos Tropicais - Forrmação original Crédito: Divulgaçãoi

Como esquecer o Carnaval de 2006, quando Bono Vox e a banda U2 estavam no Camarote Expresso 2222, a convite de Gilberto Gil, e de repente, passa Ivete Sangalo a bordo do bloco Cerveja e Cia e puxa a música Chupa Toda (Ronaldo Marcel), fazendo Bono cantar como um verdadeiro folião, ao lado do anfitrião? O vídeo correu mundo e até hoje a passagem dos irlandeses é lembrada. Foi, sem dúvida, um dos maiores momentos desses 40 anos da cena Axé. >

Há exato quarenta anos, em 1985, a Banda Frutos Tropicais, que tinha sido formada em 1984, estourava a música Céu da Boca (Chupa toda), lançada numa coletânea da gravadora CID, representada na Bahia pelo cantor, compositor e produtor Djalma Oliveira - o primeiro a gravar a música Faraó em dueto com Margareth Menezes.>

Banda Frutos Tropicais - formação atual Crédito: Divulgação

O refrão “Eu vou enfiar uva no céu da sua boca e aí chupa toda, eu disse toda” colou como um grude na boca dos foliões”. Todo mundo cantava o hit em tom de sacanagem, claro. Ela foi gravada com o vocalista de nome Jorginho Sacanagem, integrante da formação original, a saber: Jorginho Sacanagem (vocal), Beto Ludi (vocal), Sccoby Do (Teclados) Jorge Luiz (Bateria), Tavinho Costa (Guitarra); Gel (baixo) Zai e Geraldo (percussão. >

Apesar de ter sumido durante um bom tempo, a banda está voltando, aos poucos, agora com o empresário Marcelo Santana, e pretende reconquistar seu espaço. Da formação original, quatro nomes estão de fora: os percussionistas Zai e Geraldo e o outro vocalista Beto Ludi, (todos faleceram). Enquanto o vocalista principal, Jorge Sacanagem é evangélico. A atual formação da Frutos Tropicais é: Parrel Show (vocal), Gilmar (Guitarra), Evilásio (guitarra baiana) Abará (percussão), Jorge Luís (bateria) e Gel (contrabaixo). >

Em conversa com o Correio, Jorge Luiz, baterista e um dos fundadores da banda informou que apesar de não terem sido convidados para o Carnaval dos 40 anos, a banda em sua nova formação vem cumprindo uma agenda de shows. No domingo (23), por exemplo, eles estarão se apresentando no Baile à Fantasia que será realizado a partir das 14h na Ladeira da Preguiça.

Ele ainda contou mais novidades: “estamos conversando com Jorginho Sacanagem para que ele possa voltar aos vocais da banda. Sabemos que por ser Cristão, a situação dele fica complicada. Mas, a conversa está bem adiantada, e quem sabe ainda esse ano não teremos uma surpresa”?>