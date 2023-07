Confira as previsões do horóscopo deste domingo (2/7)

De tanto negares a possibilidade de te aventurares e experimentares o que teus desejos apontam, chega uma hora em que a consciência explode e, pensando desfrutar do direito de ser livre, acaba pisando em todas as jacas disponíveis, se deitando com as pessoas erradas, falando mais da conta, enfim, se expondo ao ridículo.



No entanto, até isso é preferível a passares a existência toda dentro da gaiola das contenções, porque enquanto a permissividade pode tornar as pessoas loucas demais para serem sérias, a contenção sistemática torna as pessoas violentas, amargas e arrogantes.