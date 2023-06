Horóscopo de 1/6: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua cresce em Escorpião.



A impaciência é natural, porque tua alma vê o tempo passar e os sonhos irem parar no fundo da gaveta enquanto os dias são preenchidos por tarefas e obrigações com as quais não há real afinidade.



Tudo bem, outorga expressão a essa impaciência, mas não te iludas com que ela te aliviará da carga de não enxergares saída para tua situação e, ainda por cima, te convencerás de que tua alma está sozinha diante dos desafios que a vida apresenta.

Nenhum ser humano está só, somos todos acompanhados por uma presença Divina que na mitologia cristã adotou o nome de Anjo da Guarda, mas que se por essas coisas da mente os símbolos dessa religião não te forem simpáticos, adota tuas próprias particularidades para te aproximar dessa entidade que existe com o único intuito de te ajudar. O amigo Divino.

ÁRIES: Parece tudo pronto para você se lançar aos empreendimentos desejados, mas nas entrelinhas dos acontecimentos há sinais de alerta, que avisam de um futuro onde o cenário não é mais o mesmo da atualidade. Atenção.

TOURO: A privacidade é uma fantasia, porque nossa humanidade é telepática e só não sente o que as outras pessoas sentem quem estiver sob efeito de drogas. Somos todos partícipes da mesma e única dimensão existencial no Universo.

GÊMEOS: Há dias em que nada parece suficiente, porque a vida, as pessoas e os acontecimentos parecem exigir que a alma seja eficiente, perfeita e infalível. Resista a esse apelo, continue vivendo com despreocupação e leveza.

CÂNCER: O suprimento das necessidades imediatas não deixa margem para outra coisa, e sua alma não anda com ânimo suficiente para abandonar as perspectivas que entusiasmam. O que fazer? Um passo de cada vez, evitando trapalhadas.

LEÃO: Em alguns casos, somos nossos piores inimigos, porque inconscientemente boicotamos o que, de outra forma, daria muito certo. Cuide para isso não acontecer a você, mantenha o foco produtivo e se divirta também.

VIRGEM: Há pessoas que dão nos nervos, mas provavelmente isso não seja resultado de como elas são, mas de como sua alma as enxerga e da dificuldade que encontra para lhes dar lugar no cenário de seu coração e mente.

LIBRA: A força do grupo é essencial, mas não pode ficar somente no entusiasmo e no reconhecimento mutuo, há de se tomar atitudes concretas, que reflitam o entusiasmo. A divisão justa de tarefas é essencial nesse sentido.

ESCORPIÃO: Nem sempre é possível fazer tudo que você quer, às vezes é preciso fazer concessões inimagináveis, mas pertinentes também. Procure encontrar um pouco de equilíbrio entre seus desejos e as necessidades do momento.

SAGITÁRIO: Há horas em que a alma empaca e não há força divina ou humana que consiga tirar do lugar. É melhor deixar isso passar, porque vai passar, como tantas outras vezes passou. Não é importante, só deixar passar.

CAPRICÓRNIO: A ansiedade sempre encontra argumentos insofismáveis para torturar a alma, mas a alma pode e deve ser mais forte, rejeitando sumariamente os argumentos, ciente de que o fim do mundo anunciado nunca acontece.

AQUÁRIO: As pessoas oferecem conselhos com generosidade, mas em muitos casos elas não seguiriam as orientações que oferecem. Isso há de acender um sinal de alerta em sua alma, para não seguir por trilhas contraproducentes.