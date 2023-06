Horóscopo de 5/6: veja previsões para esta segunda

O pressentimento permanece, porque a alma registra com nitidez o espírito do tempo, mas lhe faltam as palavras, porque por mais avançados e geniais que tenham sido nossos ancestrais e tenhamos recebido deles e delas conhecimento valioso, o cenário da atualidade não pôde ser imaginado por ninguém, a não ser, talvez, através de fragmentos psicodélicos. Estamos no início de um mundo sem precedentes em nossa história.