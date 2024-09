OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (12/9); veja previsões para seu signo

Nosso espírito na câmara secreta do coração é um Sol que brilha como milhões de estrelas, de cor branca como o leite, radiante de glória e amor sábio para todos os seres, e todo santo dia nossa humanidade há de atualizar a consciência de o quão real e verdadeira é essa descrição, e de que nosso maior objetivo como seres humanos é fazer contato intencional com a faísca divina, com a Vida de nossas vidas.

TOURO: Nem sempre as coisas caras são melhores do que outras mais econômicas. Procure não se deixar enganar, porque é fácil se encantar com as coisas caras, deixando de prestar atenção em tanta coisa bacana e econômica.