Horóscopo de sábado (03/01); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia em Câncer

Oscar Quiroga

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 05:00

Do fundo de teu coração eleva uma oração ao Divino, sem importar que nome ou forma tu prefiras outorgar a esse organismo colossal e inteligente em que nos movimentamos e experimentamos ser.

Quando tua mente e teu coração se voltam nessa direção, o Divino também presta atenção a tua presença e te devolve a intenção com bênçãos e graças, que se tornam ainda mais eficientes se tu as distribuis a todas as pessoas com que te relacionas, sejam essas as mais próximas ou as anônimas com que eventualmente entrares em contato.

A Graça Divina sempre se manifestará através de canais, individuais e coletivos, que a possam irradiar com a menor interferência possível, isto é, guardando para si o menos possível e, ao contrário, a passando para frente com transparência e amor.

ÁRIES: Ao mesmo tempo que um ciclo termina, outro diferente está começando. A vida é assim mesmo, uma solução de continuidade que revela o infinito nas mínimas coisas que nossa humanidade não valoriza geralmente.

TOURO: Coisas importantes são ditas, mas passam despercebidas, porque parecem banais, quando na verdade são importantes pela sua profundidade e transcendência. Procure registrar e observar o quanto são valiosas. Percepção.

GÊMEOS: Para sua alma ficar mais segura a respeito do futuro, evitando crises desnecessárias de ansiedade, faça as contas direito e perceberá que há recursos suficientes para continuar em frente. Contas claras aliviam tudo.

CÂNCER: É hora de selecionar direito as pessoas com que você se acompanha, para deixar de perder tempo com quem não o merece. Há pessoas que agregam e enriquecem, outras, no entanto, fazem o contrário. Melhor perde-las.

LEÃO: Sacrifícios são feitos em nome de algo maior que seja possível sustentar, portanto, se os dias atuais são continuidade do anterior, isso acontece porque há, de fato, coisas que requerem de sua presença para funcionar.

VIRGEM: Misturar interesses objetivos e amizades é um assunto delicado, mas que sua alma pode administrar com eficiência. Portanto, aproxime-se dessas pessoas que eventualmente podem ser úteis para os projetos que tem em mente.

LIBRA: A seleção fina de ideias fará com que você possa se focar mais no que realmente interessa e é possível realizar e, perdendo menos tempo, você ganhará serenidade. Nem tudo pode ser feito, mas muita coisa é disponível.

ESCORPIÃO: Cuide para que suas percepções amadureçam antes de serem compartilhadas com outras pessoas, mesmo com aquelas que normalmente seriam receptivas às suas ideias. As pessoas preferem se acomodar na ignorância.

SAGITÁRIO: É tentador tratar as pessoas como objetos, inclusive porque muitas delas o querem, porém, pessoas nunca serão objetos o tempo inteiro, chegará a hora em que elas reclamarão ser tratadas como sujeitos.

CAPRICÓRNIO: As pessoas vão mudando de forma tão imperceptível ao longo do tempo, que você só entende o que acontece quando já é tarde para se proteger delas. Quando os conflitos explodem chega a hora de esclarecer tudo.

AQUÁRIO: Viver o que seja que a vida trouxer até você, ou viver indo ao encontro do que imaginamos deva ser o que a vida quer de nós. Não há como haver uma resposta certa para o dilema, é uma resposta em constante mutação.