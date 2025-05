MÚSICA

A 19ª edição do Festival de Inverno Bahia abre, hoje, as vendas no escuro

O evento acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto em Vitória da Conquista

Osmar Marrom Martins

Publicado em 13 de maio de 2025 às 11:46

Festival de Inverno Bahia Crédito: Divulgação

O Festival de Inverno Bahia (FIB) que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista – BA abre as vendas no escuro nesta terça-feira. A 19ª edição do Festival de Inverno Bahia chega trazendo muitas novidades, como a parceria entre a Salvador Produções e a Bahia Eventos na realização do festival em 2025, repetindo a dobradinha de sucesso que marcou o verão com o Festival de Verão Salvador. >

O Festival já reuniu grandes atrações e promoveu encontros marcantes ao longo dos anos e é responsável por aquecer a região durante a sua realização. Nomes como Nando Reis, Ana Castela, Vanessa da Mata, Xand Avião, AnaVitória, Alexandre Pires, Menos É Mais, Ivete Sangalo, Léo Santana, Lulu Santos, Marisa Monte e Maria Bethânia já subiram ao palco do FIB e aqueceram a Suíça Baiana. >

Além dos grandes shows, cujas atrações serão anunciadas brevemente, o FIB terá ativações dos patrocinadores e parceiros, que estarão espalhados por todo o Parque Teopompo de Almeida e serão uma atração à parte para o público. A gastronomia também estará presente no Festival, levando o melhor da culinária local e regional para os conquistenses e visitantes. >

As vendas dos ingressos vão acontecer através da plataforma Sympla, em Salvador na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia e em Vitória da Conquista na Central de Ingressos (Shopping Conquista Sul e Galeria Panvicon), Banca Central (Praça Barão do Rio Branco), na Loja Taco (Av. Olívia Flores, 686), na loja DMK (Shopping Boulevard) e na Charlie Colt (Bairro Brasil). >