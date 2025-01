MÚSICA

Marianne Faithfull, que morreu nesta quinta (30), esteve em Itapuã e Arembepe com Mick Jagger

Eles curtiram e interagiram com os baianos

A primeira foi em 1968. O casal desembarcou no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, e, em seguida, vieram à Bahia. Marianne e Mick ficaram hospedados em uma cabana de pescadores na Praia de Itapuã. Na segunda vez, foram até a aldeia hippie de Arembepe. A cantora já era conhecida pelo sucesso "As Tears Go By".>