Belo será anfitrião de um cruzeiro só com pagodeiros

Osmar Marrom Martins

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 07:37

Cantor Belo Crédito: Divulgação

Belo realiza de 9 a 12 de dezembro um cruzeiro “Belo Em Alto Mar” só com a participação de pagodeiros. A bordo de uma cidade flutuante, o MSC Seaview, conhecido como Gigante dos Mares, o cantor que será o anfitrião receberá Grupo Soweto, Thiaguinho, Ludmilla, Pixote, Ferrugem, Turma do Pagode, Jeito Moleque, Grupo Puro Clima e Dj FB.

Público LGBTQIAPN + terá festa exclusiva no Camarote Ondina

O Camarote Ondina que fez sua estreia no Carnaval deste ano e foi um sucesso, está confirmado para 2025 com grandes atrações. Porém tem uma novidade. Na terça-feira o espaço será ocupado pela festa Guapo direcionada ao público LGBTQIAPN +. Mais uma conquista dessa galera alegre e divertida que só quer ser feliz. A programação do Camarote terá na sexta-feira, Timbalada, Alexandre peixe e Faustão, no sábado Filhos de Jorge e Scandurras, Domingo, Jau e Olodum e na segunda, Rogerinho e Lincoln. Só para lembrar: O Camarote Ondina funciona no Hotel Atlantic Tower no circuito Dodô que engloba os bairros da Barra e Ondina.

Um flash da Festa Guapo no Canadá Crédito: Divulgação

Bloco As Muquiranas promete fazer bonito no Carnaval de 2025

Já se preparando para o Carnaval 2025 quando serão comemorados os 40 anos da cena o Bloco Muquiranas vai realizar a festa Muquiencontro exclusiva para o folião que é associado cadastrado. Será dia 08 de dezembro às 14h, a fno Cais Dourado, no Comércio e terá shows de Alex Maxx, Xella, Alisson Barros, Rubynho, Miller e Pagode do Segredo.

Quem desejar ir para o evento, basta se dirigir a sede do bloco, a partir do dia 4 de novembro, portando o seu documento de identificação (RG). Se confirmando o cadastro o mesmo tem direito ao seu ingresso e de mais quatro pessoas. Além disso, o evento estará disponibilizando um ingresso para todas as seguidoras do instagram oficial do bloco (@asmuquiranasoficial. No Carnaval o Bloco irá desfilar com o tema ‘As Muquiranas e os Encantos da Bahia’ sábado, segunda e terça no circuito Osmar Macedo (Campo grande – Avenida) La Fúria, Tony Salles e Psirico

Atrações do Muqiencontro Crédito: Divulgação

Durval Lelys abre a temporada de grandes eventos do Verão

Um dos artistas mais queridos da música baiana, Durval Lélys antecipa a temporada de grandes eventos do Verão. No sábado, dia 26 de outubro, a partir das 15 horas, ele comanda o “Pé na Areia Mali”. A festa será na Mali, localizada na Avenida Tancredo Neves e remeterá aos grandes eventos eternizados por Durval como a Trivela e seus blocos de Carnaval. “Com certeza, vai ser uma edição para entrar na história. Teremos um dos maiores nomes do Carnaval e da música da Bahia, para um evento que vai antecipar oficialmente a abertura do verão”, conta Guto Ulm, da 2GB Entretenimento, responsável pela organização.

Durval Lélys Crédito: Divulgação

Tum Tum Tum

1 - Oficialmente ainda não foi batido o martelo pela Prefeitura Municipal de Salvador. Mas nos bastidores a grande aposta é que o tema do Carnaval 2025 vai homenagear os 40 anos da cena axé. Nada mais justo. Afinal desde que Luiz Caldas estourou em todo o Brasil com a música Fricote (dele e do saudoso Paulinho de Camafeu) lançado no disco Magia, o Brasil e o mundo conheceram o suingue baiano.

Carnaval de Salvador Crédito: Cleber Santos/Divulgação

2 - Léo Santana, que vai fazer a contagem regressiva no Festival Virada Salvador, foi confirmado como atração oficial da segunda edição do Te Vejo no Pagode. O evento acontece dia 09 de novembro, na Vila Jardim dos Namorados. Com Renanzinho CBX como o grande anfitrião, a festa promete 10 horas seguidas de música além de shows completos do Pagode do Boca e Luís e o próprio Renanzinho

Léo Santana e Renanzinho Crédito: Divulgação

3 – O show do cantor Jau encerrará a programação do segundo dia do Summit de Negócios Made in Bahia, que acontece nos dias 30 e 31 de outubro, no Armazém Convention, no Parque Shopping, em Lauro de Freitas. O artista, que recentemente lançou a música "Mulher Nação", trará sua mistura de afro-pop-baiano para o happy hour de encerramento do evento, que contará com diversas outras experiências de marcas patrocinadoras.