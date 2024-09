Coluna do Marrom

Com novos vocalistas, as bandas Pimenta N´Ativa e Bragadá estão de volta à cena axé

O Carnaval de 2025 terá novidades quando se comemora 45 anos da cena axé

Osmar Marrom Martins

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 09:42

Lucas Melo Crédito: Divulgação

O Carnaval de 2025, quando a cena axé comemora 40 anos, terá a volta de duas bandas que fizeram sucesso nos anos 1980 e 1990. A primeira é a Pimenta N´Ativa, que ficou conhecida sob o comando do vocalista Serginho, e recentemente voltou com Raquel Tombei, que fez uma espécie de esquente para assumir em seguida o Cheiro de Amor, agora retorna com Raffa Meirelles. Para marcar este momento, a Pimenta lança um CD que traz cinco músicas que retratam a trajetória da banda. Entre elas Maria Joaquina, Tantã, Me Sinto Só e outras. A segunda é o Bragadá, que retorna depois de pouco mais de duas décadas de hiato. Respeitando o legado construído por Tony Mola e todos que ali passaram, mas trazendo a renovação do segmento para a cena. Com uma nova formação e conceito, o Bragadá aposta no cantor Lucas Melo para dar continuidade à história dessa banda, que mora no coração dos foliões. Lucas foi considerado cantor revelação do Carnaval de Salvador em 2023 e tem como sua base mais forte a luta pela renovação do axé, axezeiro raiz que é. A banda está em processo de gravação do novo disco.

Raffa Meireles Crédito: Divulgação

Audiovisual Peixxe 20 anos

O cantor e compositor Alexandre Peixxe lança, amanhã, o primeiro EP que faz parte do projeto audiovisual Peixxe – 20 anos. O álbum audiovisual conta com canções compostas pelo artista e uma regravação. “Muitas músicas que gravei no passado estavam com sonoridades diferentes, por conta das variadas gravações, enquanto outras músicas ainda estavam fora do digital”, explica.

Gal Costa será homenageada em 2025, quando faria 80 anos

Os 80 anos de Gal Costa não vão passar em branco. Se estivesse viva a cantora que nos deixou em 9 de novembro de 2022 completaria 80 anos (ela nasceu em 26 de setembro de 1945). O empresário e produtor Paulo Borges está articulando a segunda edição do Trio do Balancê, que homenageou a baiana com uma apresentação no Pelourinho, comandado pelas cantoras Márcia Short, Ana Mametto e Claudia Cunha. No repertório, os grandes sucessos da eterna musa da Tropicália, considerada uma das vozes mais bonitas do Brasil. Na minha modesta opinião a melhor de todas. Paulo, porém, pretende levar esse projeto para outras capitais. Gal merece muito. Até hoje sua morte é bastante sentida.

Show Pausa Mínima celebra os 45 anos de carreira de Marilda Santana

Marilda Santanna, idealizou o projeto Marilda 45 com o show Pausa Mínima que celebra a sua volta aos palcos e os seus 45 anos de carreira. O show, com duas apresentações gratuitas (até a lotação do espaço), acontece nos dias 24 e 25 de setembro (terça e quarta), às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves e terá participações especiais de cantoras da nova geração da música baiana. Aiace, cantora e compositora, filha do grande letrista Gileno Felix; Luísa Brito, também cantora e compositora, filha de Cinho da Mata, um grande cantor baiano; Ju Santos, uma artista trans, cantora capixaba radicada em Salvador; e Mônica Millet, neta de Mãe Menininha do Gantois, grande percussionista e compositora.

TUM-TUM-TUM*

1- Luiz Caldas, Daniela Mercury e Didá Banda Feminina são os convidados da gravação do audiovisual que celebrará os 40 anos da Banda Mel com os vocalistas Márcia Short e Robson. O evento acontece amanhã a partir das 18h na Concha Acústica do TCA. No repertório, os maiores sucessos dessa banda que tem uma grande importância na cena axé. A Didá prestará homenagem a Neguinho do Samba, criador do samba reggae.

2- Desembarca amanhã em Salvador, vindo diretamente de Brisbane, Austrália, o produtor e criador do CarnAustrália, o baiano Danilo Pedreira. Sua passagem será rápida. Ele vem para uma reunião de negócios com um grande empresário do show business para fechar futuras parcerias na distante Oceania.