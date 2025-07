MARROM

Festa Especial vai comemorar os 19 anos da OQUEI entretenimento

Bandas Cheiro de Amor e Negra Cor são as atrações

Osmar Marrom Martins

Publicado em 24 de julho de 2025 às 05:00

A Oquei Entretenimento, dos irmãos gêmeos Rafael e Ricardo Cal, uma das maiores referências do setor de eventos na Bahia, celebra seus 19 anos de trajetória com uma festa especial para convidados, marcada para o dia 31 de julho (quinta-feira), às 19h30, no tradicional Cerimonial Conceição da Praia, em Salvador. Com sistema all inclusive, o evento, batizado de Tudo Oquei na Bahia, trará no palco duas atrações emblemáticas da música baiana: Cheiro de Amor e Negra Cor. As duas bandas prometem shows inesquecíveis, incluindo em seus repertórios vários sucessos marcantes da axé music, reverenciando a trajetória e o impacto desse ritmo que conquistou o Brasil e o mundo. O dress code da noite será esporte fino. Além das atrações principais, o público poderá contar com convidados.

Sauipe Weekend

A segunda edição do Sauípe Weekend, que celebra os 40 anos da axé music, acontece na Costa nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2025. Organizado e realizado pela Oquei Entretenimento, NA Entretenimento e Costa do Sauípe, o Weekend terá shows de grandes atrações distribuídos entre o palco principal e o trio elétrico (pranchão). Os hóspedes também desfrutarão de uma programação especial com DJs nas piscinas dos hotéis.

Paradinha do Forró em Cumuruxatiba

A Paradinha do Forró, que chega à terceira edição em Cumuruxatiba, distrito de Prado, no Sul da Bahia, movimenta a agenda da região de 26 de julho a 2 de agosto. O evento coincide com o início da temporada de avistamento de baleias jubarte. Este ano, a programação ocupa nove espaços, entre praças e estabelecimentos comerciais, e contará com a apresentação de 17 atrações, entre artistas locais e nacionais que passeiam por diversos estilos de forró. Durante o festival, o público também terá a oportunidade de participar de aulas de forró. Um dos destaques desta edição é o Trio Dona Zefa, de São Paulo, que divide a grade com Os Cangaceiros, PH do Acordeon, Felipe Peó, Amanda Requião, Peixe Ernandes, Forroxatiba, Trio Mangabeiras, Alex Corrente, Forró de Pife, Jorge do Rojão, Caio Gimenez, Isadora Luz, Xote Novo, DJ Marcio, DJ Raxta e DJ Saravá. A programação completa pode ser acompanhada no perfil oficial do evento nas redes sociais (@paradinhadoforrocumuru), que também oferece dicas de onde se hospedar durante o período.

Zeni Ramos, ex The Voice Brasil+, estreia o show Plural

Após a participação no programa The Voice Brasil + da Rede Globo de televisão, a cantora baiana Zeni Ramos apresentará o show Plural. O evento acontece dia 1 de agosto, 19h, no Bar e Restaurante Primeira Saída, na Pituba. Zeni Ramos irá interpretar, além das canções exibidas no reality, grandes clássicos da música popular brasileira, dando a estes uma versão moderna, inovadora e dançante. O show Plural conta com a direção musical do guitarrista Carlos Boca, direção artística e marketing de Priscila Ramos, produção executiva de Edelmiro Santos e Zildete Ramos e assistentes de produção Ana Carolina Bittencourt e Mileno Bittencourt.

Tum Tum Tum

Uma das mais badaladas da orla de Salvador, a Barraca do Lôro comemora 30 anos dia 6 de setembro. Para marcar o evento, haverá Coquetel para convidados das 15h às 18h. Além de shows com os cantores e compositores Jau e Tuca Fernandes das 18h às 23. O casal Lôro e Rosana Imbassahy têm todo motivo para celebrar essa data.

O Réveillon Praia do Forte acontece nos dias 27, 29 e 31 de dezembro, no Castelo Garcia D´Ávila, com a noite da virada oferecendo serviço open bar premium anunciou line-up da edição 2026. A Celebração terá Ivete Sangalo, Léo Santana, Jorge & Mateus e outros grandes nomes para brindar a chegada do novo ano.