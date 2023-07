Fortal 2023: Assim se passaram 30 anos

A partir de hoje, e até domingo acontece em Fortaleza, capital do Ceará, a edição 2023 do Fortal, carnaval fora-de-época, que chega aos 30 anos. Durante quatro dias, irão desfilar na avenida e no camarote grandes atrações. Considerado o Fortal mais axé de todos os tempos, a festa começa nesta quinta-feira com Bell Marques, Rafa e Pipo, Timbalada, Parangolé e o inédito bloco de Ludmilla, no Corredor da Folia. Na sexta-feira (21), tem Claudia Leitte, Bell Marques, Nattan e Felipe Amorim. No sábado (22), o gigante Léo Santana, Bell Marques e Ivete Sangalo. Para encerrar, no domingo (23) tem Bell Marques, Ivete Sangalo, Durval e convidados. A novidade são os trios com Luiz Caldas (20), Cheiro de Amor (21) e Ricardo Chaves (22).

Nos camarotes: na quinta-feira (20), Pedro Sampaio, Zé Vaqueiro, Gustavo Mioto e Banda Eva. Na sexta-feira (21), Xand Avião, Ana Castela e o trapstar Matuê. No sábado (22), Wesley Safadão, Durval Lelys, Hugo e Guilherme e o DJ KVSH. E no domingo (23), Dennis, João Gomes e Rafa e Pipo.

Caetano reúne em show banda que gravou o disco Transa há 50 anos

Caetano, Jards Macalé em a banda. Crédito: Antônio Guerreiro/divulgação

Em agosto, para celebrar os 50 anos do disco Transa, de Caetano Veloso, será realizado, no dia 13, um show especial dentro do festival Doce Maravilha, que acontecerá na Marina da Gloria no Rio de janeiro. O grande barato é que estarão reunidos no palco os participantes da gravação: Áureo de Souza (bateria e percussão), Jards Macalé (diretor musical e violão), Tuty Moreno (guitarra) e Caetano Veloso. Somente o baixista Moacyr Albuquerque, que já nos deixou, não estará presente. Gravado durante o exílio de Caetano em Londres, o disco também teve as participações de Gal Costa e Angela Ro Ro tocando gaita.

Filme mostra a trajetória de Môa do Katendê

Môa do Katendê. Crédito: divulgação

Dia 3 de agosto chega aos cinemas brasileiros o filme Môa, Raiz Afro Mãe, da O2 Play, distribuidora da O2 Filmes. Dirigido e roteirizado por Gustavo McNair, conta a vida e trajetória do compositor, mestre de capoeira e símbolo de resistência cultural – considerado um dos responsáveis pela revolução do carnaval baiano com a ascensão dos blocos afro. Em outubro de 2018, Môa do Katendê foi assassinado em um bar de Salvador, horas após o primeiro turno das eleições para presidente da República, devido a uma discussão relacionada à disputa eleitoral. A história do artista é contada por meio de imagens e depoimentos de figuras como Gilberto Gil, Letieres Leite, Lazzo Matumbi, BaianaSystem e Fabiana Cozza, entre outros.

Sexta do Forró

O Projeto Sexta do Forró, de autoria do cantor e compositor Gereba, vai movimentar as sextas-feiras do Pelourinho, a partir das 19h, sempre no Largo Pedro Arcanjo. Com seu trio Forró Brabo, a cada semana ele apresentará novos convidados sanfoneiros, além dos forrós clássicos de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, e suas próprias composições, como Rancheira, Você e Tu, gravadas por muitos cantores consagrados.

TUM-TUM-TUM*

A atriz Gabriela Smith, que nasceu em Salvador, está em Los Angeles filmando a 5a. temporada da série Doublecross. Gabriela é filha do músico inglês Dominic Smith e da baiana Carmen Célia Carvalho Smith, que atuou no filme Meteorango Kid. Dominic morou durante muitos anos na Bahia e foi figura importante na cena do rock baiano. Hoje ele mora na capital inglesa.

O Guetho Square será palco da Festa da Advocacia, que vai reunir advogadas e advogados da capital e do interior do estado em um momento de celebração e integração da classe. O evento acontece dia 4 de agosto, a partir das 16h, e terá como atrações a banda Timbalada, comandada por Denny Denan e Buja Ferreira, além de Daniel Vieira.