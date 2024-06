MARROM

Gilberto Gil e Anastácia participam do ‘Arraiá do JM’ na TV Bahia

Os artistas vão falar sobre a música 'Eu Só Quero um Xodó'

Osmar Marrom Martins

Publicado em 6 de junho de 2024 às 06:00

Anastácia e Gilberto Gil Crédito: divulgação JM

Gilberto Gil e a pernambucana Anastácia, conhecida como a Rainha do Forró, estão entre os convidados do Arraiá do JM, quadro junino do Jornal da Manhã da TV Bahia. Gil e Anastácia participam de um dos três episódios do especial, gravado na Fazenda Retiro da Serra, em Riachão do Jacuípe. Os dois artistas comentam o sucesso da música Eu Só Quero um Xodó, da própria Anastácia em parceria com Dominguinhos. A versão da música gravada por Gil em ritmo de reggae faz 50 anos e é o tema do segundo episódio do programa, que vai ao ar a partir do dia 19 de junho no próprio Jornal da Manhã.

Além de Gil e Anastácia, vários outros artistas participam do Arraiá, entre eles Del Feliz, Jeanne Lima, Marquinhos Café e os Bambas do Nordeste. Além do episódio em homenagem a Eu Só Quero um Xodó, o quadro traz também homenagens ao disco Sanfona do Povo, de Luiz Gonzaga, que está completando 60 anos, e faz uma reverência às quadrilhas juninas, com uma apresentação exclusiva da quadrilha Fulô de Mandacaru, composta por moradores da comunidade da Baixa Nova. Outra atração do quadro são as Marinetes do Forró, formado só por mulheres da mesma comunidade.

Miriam Batucada é tema de biografia e suas músicas estão num álbum especial

A paulistana Miriam Ângela Lavecchia foi a única mulher a fazer parte do LP Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das Dez (1971), com Raul Seixas, Sergio Sampaio e Edy Star - esse último, o único ainda vivo dos quatro. Por sua habilidade musical para extrair sons percussivos com as mãos e sua voz alegre que usava para cantar/contar suas histórias, ela ficou conhecida como Miriam Batucada. Essa cantora, compositora, comediante, lésbica, feminista, e de uma família sem tradição musical acabou se tornando um dos ícones de São Paulo. Viveu os 47 anos intensamente, mas morreu de forma dramática, sozinha no apartamento. O corpo só foi achado 20 dias depois. Tudo isso está no livro A história Incompleta de Miriam Batucada (selo Popessuara, www.letraevoz.com.br/popessuara/), que o escritor, historiador e comunicólogo paulista Ricardo Santhiago está lançando. Em paralelo, sai também o álbum Infiel, Marginal e Artista, com suas composições interpretadas em versões personalíssimas por Zeca Baleiro, Maria Alcina, Cida Moreira, Edy Star e outros.

Tonho Matéria volta ao forró, ritmo que ele domina tão bem quanto a música percussiva

Tonho Matéria Crédito: divulgação

Tonho Matéria é conhecido por composições que animaram os carnavais, como Se Me Chamar, Eu Vou, gravada por Chiclete com Banana; Dia dos Namorados, por Asa de Águia; Joga o Laço” por Harmonia do Samba e Rebola, pelo grupo É o Tchan. Mas, muito versátil, ele está lançando hoje Tropeçando em Pensamentos, forró que é uma parceria entre Tonho e Will Souto. Mas apesar de ser conhecido pelos clássicos carnavalescos, Tonho não está caindo de paraquedas nos festejos juninos: no disco Rum Bragadá (1995), ele gravou Vem Morena, de Luiz Gonzaga. Também compôs Quando Você Chegou, Pensando na Morena e Fogueira de Saudade, todas gravadas por Virgílio. No sábado dia 8, Tonho lança o clip de Tropeçando em Pensamentos.

Ritchie de volta a Salvador

O sucesso de sua apresentação na Concha Acústica foi tamanho, que o cantor Ritchie volta a Salvador. Em sintonia com o clima romântico do Dia dos Namorados, ele se apresenta dia 12 de junho, na Pupileira, a partir das 21h30 com o show Um Voo de Coração. O evento contará com discotecagem de Paulinho DJ na abertura e encerramento.

TUM-TUM-TUM*

1 No dia 28 de junho, a partir das 19 horas, acontece o arrasta-pé no Arraiá do CUMOA, na Associação Atlética Banco do Brasil, com Armandinho e Irmãos Macêdo, que apresentam o show Folia Junina, e tem participação da cantora Ana Mametto, e do Bailinho de Quinta. A noite terá também concurso da Rainha do Milho. Toda a renda do evento será revertida ao Projeto Amor e Caridade, que distribui mensalmente cestas básicas para mais de 600 famílias em situação de vulnerabilidade.

Henrique e Juliano Crédito: divulgação

2 A tradicional Vaquejada de Serrinha está confirmada para acontecer de 4 a 8 de setembro, no Parque Maria do Carmo. A primeira atração anunciada é a dupla Henrique e Juliano, estourada em todo o Brasil. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã. O evento que acontece desde 1967 costuma atrair muita gente e movimentar a economia da cidade.