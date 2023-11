Há 30 anos toda Bahia requebrou com Pierre Onassis e o Olodum

Pierre Onassis. Crédito: divulgação

Entre as muitas datas comemorativas (50 anos do Ilê, 40 de carreira de Daniela Mercury e os dez anos de carreira solo de Bell Marques e Durval Lelys) o Carnaval de 2024 também terá uma outra data muito especial: são os 30 anos do Bahia Folia, prêmio da TV Bahia que elege a melhor música do Carnaval desde 1994, quando a primeira campeã foi Requebra, de Pierre Onassis com o Olodum. Naquele ano era impossível alguém tirar esse título dessa música. Afinal, toda cidade e porque não todo o estado cantou: Requebra, requebra assim pode falar pode rir de mim”. E até hoje quando toca todo mundo começa a se “bulir”.

Com Macalé, Angela Ro Ro e ingressos esgotados, Caetano Veloso estreia o show Transa em São Paulo

Depois do Rio de Janeiro agora é a vez de São Paulo, enfim, também receber o show Transa, de Caetano Veloso com repertório extraído do disco gravado no exílio Londrino em 1972. Neste sábado, com lotação esgotada e as participações especiais de Angela Ro Ro e Jards Macalé, ele sobre ao palco do Espaço Unimed para a primeira apresentação. A outra está confirmada para o dia 27. Caetano será acompanhado pelo baterista Tutty Moreno e pelo percussionista Áureo de Sousa, além de Macalé. Todos participaram da gravação original na capital da Inglaterra.

Irá Carvalho terá comemoração dupla em 2024

Uma das produtoras mais atuantes do show business baiano, a querida Irá Carvalho, que eu conheço de muitos carnavais, está na batalha há anos. Ela passou, primeiro com a Shock e agora com a Iris Produções, por grandes momentos e também por períodos difíceis como na pandemia, que teve de se virar nos trinta para sobreviver. Passada a tempestade, ela agora se prepara esperando a bonança. Em 2024, Irá e seu staff estão preparando uma série de eventos para marcar seus 40 anos de carreira e os 20 da Íris. Para abrir a série comemorativa, o show do Roupa Nova. Ou seja, a Íris também vem com uma nova roupagem. Viva Irá Carvalho. Viva!

Exposição na Caixa Cultural

A CAIXA Cultural Salvador apresenta a exposição inédita Cada Pessoa Guarda Um Museu Dentro de Si, do artista plástico visual Nino Cais, que será aberta no dia 5 de dezembro (terça-feira), às 19h30, com visita guiada e mediada pelo próprio Nino, acompanhado da curadora Nathalia Lavigne. A exposição vai até 4 de fevereiro de 2024.

Mart_Nália. Crédito: Nil Caniné

Vencedora de dois Grammys Latinos na categoria Melhor Disco de Samba com Mart’nália Canta Vinicius de Moraes, de 2019, e +Misturado, 2017, a cantora e compositora Mart’nália se apresenta na CAIXA Cultural Salvador dia 2 de dezembro, às 20h, e dia 3 de dezembro em dupla sessão, às 18h e às 20h. Ela manda avisar que o show vai ser babado.

Dia 21 de janeiro, Roupa Nova se apresentará na Concha Acústica com a turnê 40 Anos, reunindo diferentes gerações e suas canções atemporais. A turnê também é uma homenagem ao ex-integrante Paulinho, falecido em dezembro de 2020, vitimado pela covid-19. No seu lugar, Fábio Nestares entrou para somar e passa a ser o sétimo Roupa Nova, assumindo os vocais ao lado dos demais integrantes: Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando e Serginho Herval.