Ivete Sangalo é um dos destaques do Rock in Rio Lisboa 2024

A cantora se apresenta neste sábado no festival em Portugal

Osmar Marrom Martins

Publicado em 20 de junho de 2024 às 06:00

Ivete Sangalo Crédito: rafaa matei/divulgação

No sábado, dia 22, a cantora Ivete Sangalo estará se apresentando na edição 2024 do Rock in Rio Lisboa, que entra em sua segunda e última semana de casa nova. Nessa mesma noite também se apresenta Jonas. No domingo (23), subirão ao palco Luísa Sonza, Ne-Yo, Camila Cabello e Doja Cat. Agora a Cidade do Rock portuguesa, está localizada no Parque Tejo. Ivete é uma das poucas artistas do Brasil que vem se apresentando regularmente no evento da família Medina em Portugal. Onde ela possui uma legião de fãs. Ela também está confirmada na edição comemorativa dos 40 anos no Rock in Rio que acontece em setembro na cidade maravilhosa. Só para lembrar: Ivete também se apresentou no Rock in Rio Madrid e Rock in Rio Las Vegas.

Ilê Crédito: divulgação

Bloco Ilê Aiyê fará turnê comemorativa aos 50 anos na África e Europa

Em comemoração aos seus 50 anos, o Bloco ilê Aiyê vai realizar, com apoio do Governo do Estado, entre 24 de junho e 31 de julho, 14 apresentações em países da África e Europa. O Mais Belo dos Belos começa dia 24/06 - Essaouira, Marrocos - Gnaoua Festival. Em seguida: 28/06 - Essaouira, Marrocos - Gnaoua Festival; 30/06 - Fuseta, Faro, Portugal - Festival Pé na Terra; 04/07 - Dublin, Irlanda - Button Factory; 05/07 - Amsterdã, Holanda - Psicotrópico Festival; 06/07 - Paris, França - Pan Piper; 07/07 - Berlim, Alemanha - House Of World Cultures; 12/07 - Coburgo, Alemanha - Samba Festival; 14/07 - Edimburgo, Escócia - Edinburgh Jazz & Blues / Festival Carnival; 20/07 - Amarante, Portugal - Mimo Festival; 25/07 - Lisboa, Portugal - Clube Oriental de Lisboa; 26/07 - Londres, Reino Unido - Barbican Centre; 27/07 - Barcelona, Espanha - Nits de Brasil / Seu Del Districte de Nou Barris e 31/07 - Bari, Itália - Festambiente Festival.

Falcão Crédito: divulgação

Falcão e Guig Ghetto assinam com a Penta Entretenimento

A banda Guig Ghetto, comandada pelo cantor Falcão é a nova contratação da produtora Penta Entretenimento. "Depois de tantos anos na música, muitos quilômetros percorridos, me sinto grato e honrado por estar nesse grande escritório, comemorou o vocalista. “Estamos felizes com a chegada da Guig. Temos uma admiração enorme pelo o trabalho de Falcão, faz tempo que estamos conversamos e finalmente analisamos que esse era o momento ideal para chegada de mais uma artista no escritório, afirmou Flávio Maron, sócio-fundador da Penta Entretenimento. A agenda de shows será gerenciada por Ricardo Malvar, que também é responsável pelos shows da Banda Psirico. Atualmente, a Penta administra as carreiras das bandas Parangolé, Psirico, La Fúria e do cantor Lincoln.

Tum Tum Tum

1 - O cantor e compositor Pierre Onassis, autor de grandes hits da cena axé, foi confirmado como a grande atração da edição 2024 da Festa de Yemanjá que acontece dia 07 de julho em Nice, no Sul da França. Organizada pela produtora baiana Solange Barreto que mora na Europa há muitos anos, o evento reproduz, na Cot D´azur a bela festa de 2 de fevereiro no Rio Vermelho. Eu tive oportunidade de conhecer e adorei.

2 - Um dos eternos Novos Baianos, Paulinho Boca de Cantor mantém a tradição de fazer um show totalmente dedicado aos festejos juninos. Dia 23, a partir das 18h, ele apresenta o Forró do Boca no Largo do Pelourinho. Acompanhado de sua banda ele promete um repertório bem dançante. Ao lado de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, Paulinho mantém viva a memória dos Novos Baianos desde a partida do saudoso Moraes Moreira.

Zé Atunbí Crédito: divulgação

3 – Da primeira composição, escrita aos 16 anos, até agora, são 15 anos dedicados à música, sendo 12 deles vividos na banda Afrocidade, onde ele era MCDO, compositor e vocalista. Agora, ele renasce e se batiza de Zé Atunbí. Nesse voo solo, ele revisita o começo de sua carreira em um trabalho dedicado à cultura Hip Hop e as estéticas sonoras do Rap. O artista lançou na última semana o single “Só De Boca”, seu primeiro trabalho solo que compõe o álbum “Mensageiro das Ruas”, que traz dez canções

