O Carnaval baiano vai invadir as ruas de Paris

Lavage de La Madalene . Crédito: Foto: Uran Rodrigues/Divulgação

A Lavage de la Madeleine, que acontece em Paris neste domingo, completa 20 anos como o maior evento internacional de música baiana fora do Brasil. E para marcar tamanho feito, chega mais robusta. Agora, seu criador e diretor Robertinho Chaves, que tem o apoio de Irá Carvalho, ganha dois parceiros de peso: Carlinhos Brown e Fábio Almeida. O cacique do Candeal vai comandar a festa nas ruas da capital francesa, com seu potente trio elétrico, que estava em Londres na festa do Bahia Day. Este ano, a Lavage ganhou tanta proporção que muitos baianos resolveram participar, saindo direto do Brasil para se juntar aos conterrâneos que moram na Europa e vão marcar presença. Brown não quer revelar, mas estou sabendo que ele vai botar pra ferver.

Mais uma homenagem a Moraes Moreira

O cantor e compositor Moraes Moreira continua em alta,. dois anos depois de sua morte, ocorrida em 13 de abril de 2020. Depois da exposição Mancha de Dendê Não Sai – Moraes Moreira, no Museu de Arte da Bahia, o saudoso artista, que fez história na MPB, volta a ser homenageado. Sábado tem reestreia do show Na Moral, Moraes! , com Juliana Ribeiro, a partir das 21h30, na Varanda do Teatro SESI, no Rio Vermelho. A cantora está convidando os baianos para curtir, dançar e cantar a obra do artista. Os clássicos, os frevos, os sambas, cordéis e hits dos Novos Baianos estarão no repertório cheio de pesquisa e arranjos especiais.

Sotaque baiano na Terra do Sol nascente

Além de Saulo e Del Feliz, o Brazilian Day do Japão, que acontece de 15 a 17 de setembro em Hamamatsu, tem mais uma atração com sotaque baiano. É o cantor, compositor e multi-instrumentista David Zews, que mora em Tóquio desde 2012, onde desenvolve carreira, sem perder a conexão com sua terra. Seu novo single, Fica Um Pouco Mais, lançado recentemente nas plataformas digitais, é uma mistura de sons brasileiros e japoneses, que ele aprimorou ao longo dos anos. David recebeu o prêmio de Melhor CD de Música Brasileira na Ásia pelo Brazilian Internacional Press Awards. Ao longo de sua jornada, ele compartilhou o palco com artistas consagrados como Preta Gil, Luiza Possi, Toni Garrido e Onze 20.

RP Folia 2024

Satisfeitos com o resultado do RP Folia, realizado semana passada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, os organizadores, leia-se ALL produções, já marcaram a data para a próxima festa: 21 de setembro de 2024. Nessa primeira edição, as atrações foram os cantores Tomate, Claudia Leitte e Banda Eva.

TUM-TUM-TUM*

1 O DJ e produtor Ralk está confirmado como a segunda atração do Villa Garden, juntando-se ao comandante Xand Avião. O evento acontece dia 22 de outubro, a partir das 16h, na Chácara Baluarte, localizada no tradicional bairro de Santo Antônio Além do Carmo. Os ingressos já estão disponíveis para compra, tanto em pontos de venda físicos quanto on-line.

2 Em homenagem aos 30 da Timbalada, que foi criada por Carlinhos Brown e Cícero Menezes, a banda Me Siga, comandada pelo cantor Cristiano, fará um show especial amanhã, a partir das 20 horas, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. Foram selecionadas músicas dos três primeiros discos, do qual o terceiro tem a campeã do Carnaval em 1994, Margarida Perfumada, uma composição de Cícero e Brown.