O filme Madeleine à Paris será exibido em cinco cidades do interior da Bahia com a presença da diretora Liliane Mutti

Documentário retrata a famosa Lavage de La Madeleine na capital francesa

Publicado em 31 de julho de 2025 às 05:00

A partir do mês de agosto, o filme documentário Madeleine à Paris terá sessões em Santo Amaro, Cachoeira, Camaçari, Nazaré das Farinhas e Vera Cruz com a presença da diretora Liliane Mutti, da produtora Fabíola Aquino (Toca Filmes) e do Babalorixá Pai Pote. No ano do Brasil na França, a Bahia, numa iniciativa da Fundação Cultural da Baha e Secretaria Estadual de Cultura, participa com ações de internacionalização e interiorização do cinema baiano entre os dois países, que completam 200 anos de relações bilaterais . >

O documentário Madeleine à Paris retrata a trajetória do artista baiano Roberto Chaves, criador da Lavagem da Madeleine, considerada a maior representação da cultura baiana e afro-brasileira em terras francesas. O filme revela, ainda, os bastidores dos 23 anos da Lavagem. Segue a programação:>

Santo Amaro – 01/08, às 9h30 | Terreiro Ilê Axé Ojú Onirê>

Cachoeira – 16/08, às 15h | Auditório Tranquilino Bastos (UFRB)>

Camaçari – 20/08, às 15h | Teatro Alberto Martins>

Nazaré das Farinhas – 22/08, às 15h | Cine Teatro Rio Branco>

Vera Cruz – 27/08, às 19h | Complexo Cultural >

Samba Miudinho com Viola de Doze em Bom Jesus da Lapa>

Samba Miudinho é o nome do evento que acontece no próximo dia 11 de outubro, em Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia. Uma das atrações é a banda Viola de Doze. “É sempre uma alegria poder cantar para o povo da nossa terra, onde a gente sente de perto o calor da cultura popular e do samba", afirma Helon, um dos vocalistas da banda. Menininho, também à frente dos vocais, também comenta: “O interior da Bahia tem uma força muito especial".>

Folianópolis também vai homenagear os 40 anos da Axé Music >

O Folianópolis 2025, em sua 18ª edição, confirmou as 10 atrações que sobem ao trio elétrico na 18ª edição do evento durante os dias 20, 21 e 22 de novembro, na capital catarinense, em meio ao feriado da Consciência Negra. A programação, que só conta com atrações baianas, também presta uma homenagem aos 40 anos da Axé Music. Detentor do título de Micareta Mais Bonita do Brasil, o Folianópolis, ou simplesmente Folia, atrai turistas de todas as regiões do país e movimenta o comércio local, como bares e restaurantes, e também a rede hoteleira. Além disso, o Folia se destaca como o maior evento privado de Santa Catarina e a terceira maior micareta indoor do Brasil. Confirmados: Ivete Sangalo, Bell Marques, Durval Lelys, Banda Eva, Parangolé, Saulo, Tonny Salles, Xanddy Harmonia, Tomate e É O Tchan. Os ingressos já estão disponíveis na Blueticket.>

Adelmário Coelho no Tributo a Santa Dulce dos Pobres>

O cantor e compositor Adelmário Coelho é uma das atrações confirmadas no show Tributo ao Anjo Bom do Brasil, que acontece no dia 10 de agosto, às 20h, no palco do Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, nas Obras Sociais da Irmã Dulce. “Convido você a viver um momento especial. Estarei ao lado de grandes amigos para celebrar com música, oração e comunhão essa trezena dedicada à nossa santa baiana. Junte-se a nós e siga como Peregrino da Esperança”, comentou, entusiasmado, o artista que, além de ser devoto de Santa Dulce, é um dos maiores nomes do forró na Bahia e em todo nordeste.>

TUM TUM TUM>

1 Saulo, Timbalada, Filhos de Jorge e Alexandre Peixe são os primeiros nomes confirmados para a edição 2025 do Sauipe Weekend, que acontece de 20 a 23 de novembro no Complexo Costa de Sauipe. A festa, que leva a assinatura da Oquei, leia-se os gêmeos Rafael e Ricardo Cal, prometem anunciar outras atrações brevemente.>

2 O Disco Mensageiro da Alegria, do cantor e compositor Gerônimo, lançado em 1985, fará parte do livro que vai analisar 85 discos lançados nesse ano com textos de vários convidados. Gravado nos estúdios da WR, que era comandado pelo saudoso Wesley Rangel, e lançado pelo selo Nova República, de Roberto Santanna, Mensageiro da Alegria teve direção musical de Gerônimo e Vevé Calazans e estourou a música É D´Oxum (Gerônimo e Vevé).>