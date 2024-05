MARROM

Os 80 anos de Chico Buarque, em junho, serão comemorados com uma série de homenagens

Entre os destaques, estão dois livros sobre o artista

Osmar Marrom Martins

Publicado em 9 de maio de 2024 às 05:00

Chico Buarque é um dos maiores compositores do Brasil Crédito: divulgação

Uma série de homenagens está sendo preparada para marcar os 80 anos do cantor e compositor Chico Buarque no dia 19 de junho de 2024. Além de relançamentos de alguns de seus discos, dois livros serão lançados. O primeiro é O Que Não Tem Censura – Nem Nunca Terá: Chico Buarque e a Repressão Artística Durante a Ditadura Militar, do gaúcho Márcio Pinheiro, jornalista e autor do livro Rato de Redação – Sig e a História do Pasquim. O outro é a biografia não autorizada de Tom Cardoso, filho do jornalista Jari Cardoso (paulista que adotou a Bahia para morar). O livro reúne depoimentos de pessoas próximas do cantor, como a filha Silvia Buarque, entrevistas e uma extensa pesquisa bibliográfica para apresentar ao leitor o retrato múltiplo de um dos maiores artistas da cultura no Brasil.

Samba Mali e Allê acontece no sábado

O Samba da Mali e o Samba Allê, vão realizar a primeira edição do Samba Mali e Allê, no sábado (11), a partir das 15h, no espaço multiexperiências da Mali, no Caminho das Árvores, que ganhará decoração especial. O evento vai contar com apresentações do cantor Jow e das bandas Samba du Oxe e Samprime. O serviço de buffet e os drinks são assinados pelo Allê Varanda Bar.

Caetano tem uma forte influência do cinema Crédito: divulgação

Livro revela os escritos de Caetano Veloso sobre cinema

Cine Subaé – Escritos Sobre Cinema (1960 –2023) é o nome do livro a ser lançado pela Cia da Letras, com textos que demonstram o impacto que o Cinema Novo, os filmes norte-americanos, o neorrealismo italiano e o existencialismo das fitas francesas tiveram sobre a formação cultural do cantor e compositor Caetano Veloso. Organizado por Claudio Leal e Rodrigo Sombra, o livro inclui também colunas de jornais, entrevistas, depoimentos e comentários além de argumentos inéditos de filmes jamais realizados pelo compositor, que dirigiu dois videoclipes e um só longa, O Cinema Falado (1986).

Coala Festival comemora 10 anos em Portugal com Gil, Jorge Benjor e BaianaSystem

Nos dias 1 e 2 de junho o Coala Festival Portugal comemora 10 anos com shows no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, com uma programação cheia de boas atrações. Entre elas, Gilberto Gil, BaianaSystem, Jorge Benjor e a cantora Céu, pelo lado brasileiro. Além desses nomes, tem a cabo-verdiana Mayra Andrade e a portuguesa Carminho. A expectativa é muito grande, principalmente pelas presenças e Gil e Benjor, que gravaram no distante 1975 um belo disco juntos e hoje são vizinhos. Gil mora no Chopin enquanto Benjor no Copacabana Palace. Também muito aguardada é a BaianaSystem, comandada por Russo Passapusso e Robertinho Barreto.

TUM-TUM-TUM*

1 A banda Jammil e Uma Noites será uma das atrações da Virada Cultural em São Paulo no domingo, dia 19 de maio. O show, aberto ao público, acontece a partir das 12h e promete levar para o centro da cidade a energia do Carnaval de Salvador. No comando da banda, Rafa Barreto prepara um repertório repleto de hits atemporais, que ajudaram a consolidar o grupo.

A nova Banda Mel Crédito: Bruno Ricci B. Artero/divulgação

2 A Banda Mel, com Márcia Short e Robson, parte para a estrada em turnê que celebra os 40 anos de fundação. A primeira parada é em São Paulo, onde, a exemplo do Jammil, também irá se apresentar na Virada Cultural da cidade, com um show no dia 19 de maio, às 17h, na Arena Parelheiros. No repertório, só sucessos.