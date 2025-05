COLUNA DO MARROM

Peça sobre o polêmico Padre Pinto finalmente chega a Salvador no mês de junho

Depois de fazer sucesso em São Paulo, enfim os baianos vão assistir à peça

Osmar Marrom Martins

Publicado em 8 de maio de 2025 às 05:00

Padre Pinto Crédito: Luís Ushirobira _ Sesc Pompéia

Depois do estrondoso sucesso em São Paulo, a peça sobre Padre Pinto finalmente chega a Salvador. Escrita e dirigida por Luiz Marfuz, com os atores Ricardo Bittencourt e Sérgio Marone nos principais papéis, a estreia será dia 26 de junho no Teatro Jorge Amado, onde ficará por três semanas. Além dos atores, o produtor Mauricio Magalhães foi figura importante na articulação. >

Tudo começa na Festa de Reis do dia 6 de janeiro de 2006, na Igreja da Lapinha, dia que entrou para história quando o Padre Pinto, José de Souza Pinto, morto em abril de 2019, celebrou a missa com trajes característicos de Oxum, deusa das águas doces no candomblé. >

Na mesma celebração, ele apresentou passos de dança também relacionados ao candomblé e à umbanda, bem como rituais relacionados aos povos indígenas do Brasil. As cenas foram transmitidas para toda a Bahia através das TVs locais. Foi, como costumamos chamar, “um fuzuê”. >

Mambolada faz parceria com Guga Meyra>

A banda Mambolada confirmou a colaboração com o cantor Guga Meyra para o lançamento de uma nova música, prevista para chegar a todas as plataformas digitais ainda neste mês de maio. A parceria marca o encontro entre a sonoridade já consolidada da Mambolada e a energia criativa da nova geração, representada por Guga Meyra.>

Xanddy Samba & Summer 2025 chega a Fort Lauderdale, nos EUA >

Xanddy Crédito: Divulgação

No dia 3 de agosto, no Backyard em Fort Lauderdale, Xanddy realiza em Miami o evento Xanddy Samba & Summer 2025 como parte da tão aguardada #USATOUR. Ele já passou por cidades como Orlando, São Francisco e Boston, com a missão de entreter e matar a saudade dos mais de cinco mil brasileiros que vivem na região. >

O repertório é um passeio pela carreira de Xanddy, com hits como Comando, Meus Sentimentos, Desafio, Nova Paradinha, Uma Chance, Já é Carnaval, O Rodo, Tá Gostoso e Playlist do Xandão. Além disso, o show traz releituras de clássicos de artistas consagrados como Alceu Valença, Ivete Sangalo, Cidade Negra, Só Pra Contrariar, Raça Negra, Exaltasamba e É o Tchan. >

Com mais de cinco milhões de views nas redes sociais e vencedor do Focus Brasil Awards 2019, como melhor evento brasileiro na Flórida – Xanddy segue consolidando sua presença internacional e fortalecendo o vínculo emocional com os brasileiros nos EUA.>

A 24ª edição do Arrastão em Milão, Itália, realizado por baianos acontece este mês>

Kal Santos Crédito: Divulgação

De Milão, na Itália, vem a notícia: mais uma vez será realizado o Arrastão pelas ruas da cidade. Em sua 24ª edição, o evento acontece no dia 24 e 25 de maio, com laboratório de dança e percussão afro brasileira, preparação e cortejo rítmico. Tudo isso, conduzido pelos soteropolitanos Kal dos Santos e Marcia Regina.>

Mais dois baianos que, mesmo morando longe de sua terra natal, não esquecem as raízes e tradições, além de divulgar o que há de melhor em nossa cultura para outros povos que ficam encantados com a beleza de nossas manifestações. E vale a pena lembrar que eles fazem acontecer com recursos próprios sem nenhum apoio de órgãos oficiais ligados ao turismo que gastam verbas milionárias realizando evento que em nada repercutem.>

TUM TUM TUM>

1 - O próximo lançamento da banda Jammil e Uma Noites promete ser um aquecimento para o São João e traz, ainda, um encontro inédito. O forró Lua que Anda no Céu (composta por Manno Góes e Ronaldo Bastos, um dos fundadores do Clube da Esquina) ganhou as vozes do líder do Jammil, Rafa Barreto, com Luiz Caldas, marcando a primeira vez que os dois artistas se encontram em um registro musical. A faixa chega às plataformas de áudio no dia 10 de maio. >

2 - O Fortal 2025, que vai acontecer na Cidade do Fortal, de 24 a 27 de julho, na capital do Ceará, tem novidade. É o Bloco SAI DO MÊI, que terá como destaque o cantor e compositor Saulo. O desfile acontece na sexta-feira, dia 25 de julho, e as vendas já foram iniciadas. Saulo, que se divide entre a Califórnia e a Bahia, promete um repertório para agitar a galera.>