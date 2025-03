CAIXA RÁPIDO?

Por que os supermercados não programam as máquinas registradoras nos caixas de pequenos volumes?

Há 15 anos eu vi essa realidade num supermercado em Londres.

Osmar Marrom Martins

Publicado em 13 de março de 2025 às 11:24

Recentemente, por duas vezes, em dois diferentes supermercados em Salvador, fui fazer compras e, como quase sempre, o carrinho constava 10 a 12 volumes. Daí, eu vou para a fila do caixa de pequenos volumes, que sempre são de 15 a 20. Como nesse ponto eu sou “caxias”, procuro seguir a ordem, até porque acho que tem que ser assim: nada de privilégios. >

Mas, coincidentemente, presenciei dois barracos. Uma senhora estava na fila de pequenos volumes com o carrinho cheio, cerca de 40 volumes. Uma cliente foi falar com a moça do caixa que ela não poderia ser atendida. A caixa falou que, em outras tentativas, quase foi agredida pela consumidora. Pois, então, essa cliente, que estava no seu direito, bradou em alto e bom som que o caixa era para pequenos volumes. Com um certo constrangimento, a outra cliente resolveu ir para a fila ideal. >

Se as pessoas apenas cumprissem o que estava determinado nada disse aconteceria. Até porque é uma tremenda falta de respeito com um consumidor que vai fazer sua compra dentro do limite e é ultrapassado por outro que não está seguindo a regra. Como eu falei no parágrafo anterior, essa mesma cena se repetiu em outro supermercado e foi preciso outro cliente abrir a boca e reclamar. >

Com esses dois fatos, lembrei-me do tempo em que fui estudar em Londres. O ano era 2010. Depois de uma semana na capital da Inglaterra, arrisquei ir a um mercado fazer umas comprinhas básicas. Peguei uma cesta e comprei 12 volumes, incluindo, queijo, salame, leite, iogurte, entre outros itens. Em seguida, me dirigi para um caixa que estava relativamente vazio, só com duas pessoas à minha frente. >

Quando estou na fila, fui abordado por um segurança do mercado que perguntou de onde eu era: 'Where are you from?' Eu respondi, sou do Brasil: 'I am from Brasil'. Aí ele me chamou atenção e pediu que eu olhasse uma placa que eu não tinha visto. Estava lá: o referido caixa era para 10 volumes. E me explicou que, se eu ficasse na fila, a máquina registradora ia fechar a conta nos dez volumes permitidos. E eu teria que voltar ao fim da fila para passar o resto das compras.>