ENTREVISTA

Quem é Vanderson Nascimento, o menino que saiu de Cajazeiras e conquistou a TV baiana?

Apresentador do Bahia Meio Dia relembra sua trajetória e fala do carinho que recebe do público em conversa com Marrom

Osmar Marrom Martins

Publicado em 10 de março de 2025 às 08:24

Vanderson Nascimento Crédito: Divulgação

Nascido no bairro de Cajazeiras, em Salvador, Vanderson Nascimento foi à luta enfrentando desafios e conquistando passo a passo seu espaço. Hoje ele é reconhecido como um dos apresentadores mais querido e popular da TV Baiana. Com uma personalidade forte e um jeito todo especial, comanda o mais importante telejornal do meio dia do estado. Com a saída da companheira de bancada Jessica Senra, ele vem segurando a apresentação sozinho e conta com a aprovação dos telespectadores. >

Durante a transmissão do Carnaval dos 40 anos, que ele ancorou com Camila Marinho e eu participei como comentarista, percebi o carinho das pessoas e dos artistas que ao passarem em frente ao posto de transmissão, seja no Campo Grande ou na Barra, gritavam seu nome ou simplesmente faziam uma foto, mesmo que à distância.>

Nesta segunda-feira, 10 de março, quando a TV Bahia comemora seus 40 anos, fui conversar com Vanderson para conhecer um pouco mais de seu trabalho e de sua personalidade e compreender porque ele é tão querido e amado pelos baianos.>

CORREIO - Como você se sente sendo um dos apresentadores mais populares da TV Bahia, quando ela comemora seus 40 anos?>

VANDERSON NASCIMENTO - Pra mim, é uma honra trabalhar na TV Bahia, emissora que eu cresci assistindo, e que hoje celebra seus 40 anos cada vez mais próxima da população baiana. Trabalhar ao lado das minhas grandes referências do jornalismo me traz uma satisfação gigante e uma responsabilidade maior ainda, de representar o trabalho de tanta gente que se dedica diariamente para levar o melhor conteúdo para os nossos telespectadores.>

CORREIO - Qual foi sua trajetória profissional até chegar ao posto de apresentador do Jornal do Meio Dia, um dos mais importantes da emissora?>

VANDERSON NASCIMENTO - Eu comecei minha trajetória profissional no rádio, primeiro na faculdade, e depois estagiando na Rede Bahia, na extinta Tropical Sat. Depois fui trabalhar com assessoria de imprensa, até que fui para Portugal estudar, onde fiz meu mestrado em Comunicação e Jornalismo, na Universidade de Coimbra! Lá, também pude trabalhar como repórter em uma TV portuguesa, o que foi uma experiência fantástica para mim. Foram três anos incríveis! Quando voltei, primeiramente fui para TVE, depois Band, até que fui convidado para ser repórter da TV Bahia, em 2016.>

CORREIO - Durante anos você dividiu a apresentação com Jessica Senra. E agora como é apresentar o telejornal sozinho?>

VANDERSON - Jessica já era uma referência para mim, quando era repórter, e estar todos os dias ao lado dela no estúdio, foi engrandecedor demais! A nossa troca diária, no ar e na redação, fortaleceu muito a nossa sintonia e foi fundamental para o resultado do nosso trabalho! Todos os dias aprendíamos e ensinávamos um ao outro! A saída dela foi difícil demais para mim, mas a caminhada me preparou para esse momento também!>

CORREIO - Qual a sensação de ser um apresentador querido e admirado pelos baianos?>

VANDERSON - Talvez seja o meu melhor pagamento: ser admirado pelo povo da minha cidade, do meu estado! Essa conexão sempre foi muito natural e espontânea, desde que eu era repórter. Aliás, minha ida para o estúdio tem muito dessa ligação com o telespectador! Eu sinto de verdade do quanto as pessoas torcem e vibram com cada conquista!>

CORREIO - Você ficou conhecido pelos bordões "Deus me livre de não ser baiano", que Saulo musicou, "pressão 12 X 8", entre outras. Isso lhe deixa orgulhoso?>

VANDERSON - Já pensou, uma frase sua virar música de carnaval, que exalta a Bahia, composta e gravada por Saulo? Eu não me acostumo - e nunca irei - de ouvir “Deus me livre de não ser baiano”. Me emociono todas as vezes, e acho que nesses momentos consigo ter um pouco mais de noção da proporção e do alcance do meu trabalho! Cresci numa família batalhadora, de gente que corre atrás dos sonhos, e é muito louco imaginar que cheguei onde cheguei!>

CORREIO - O que passa por sua cabeça quando você lembra do menino que saiu de Cajazeiras e conquistou seu espaço profissional?>

VANDERSON - Sou de Cajazeiras, que é uma cidade dentro de outra cidade! Cresci brincando na rua, descalço e sonhando alto! Jamais imaginei que um dia poderia ocupar esse lugar que estou hoje, muito menos ser referência pra tanta gente que hoje me olha e sabe que pode seguir o meu caminho! Eu todos os dias lembro quem sou e de onde eu vim, para que, jamais, esqueça o motivo de estar aqui! Meu país cajazeiras também me ajudou a ficar pronto para o mundo.>

CORREIO - Para quem ainda não o conhece, quem é Vanderson Nascimento?>

VANDERSON - Um jornalista apaixonado pelo que faz, pela Bahia e pelo povo desse estado. Um profissional que tenta todos os dias ser leve em meio a dureza da vida diária e que tem uma fé absurda e absoluta na vida e nas pessoas de bom coração. Um jornalista que segue sonhando, colocando os pés tendo a certeza de que Deus vai colocar o chão!>

CORREIO - Que balanço você faz do Carnaval dos 40 anos do Axé, no qual você foi âncora da transmissão ao lado de Camila Marinho?>