MARROM

Saulo será a grande atração do CarnAustrália

Evento acontece em novembro na cidade de Brisbane, dia 10 de novembro

Osmar Marrom Martins

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 05:00

O cantor Saulo Crédito: divulgação

Depois de quatro longos anos e uma pandemia, o cantor e compositor baiano Saulo Fernandes irá se apresentar na Austrália. A apresentação marca o retorno do CarnAustrália, que terá a sua primeira edição fora de época dia 10 de novembro, na cidade de Brisbane, e agora em uma parceria que promete transformar a Austrália no país internacional do Carnaval.

A We Are Carnaval e The Brazilian Carnival decidiram unir forças para entregar carnavais de grande porte para o público. O foco e o objetivo são a construção de eventos que tenham relevância e representatividade para a cultura brasileira no exterior.

“Além de movimentar o público que já está no país há mais tempo, temos também as novas gerações nascidas fora do Brasil, que passam a frequentar esses eventos e consequentemente, conectam-se com a música, a dança e a energia do Brasil. Isso ajuda a manter os laços e as tradições de um povo para que eles sabem de onde vieram”, Danilo Pedreira. Antes do CarnAustrália, Saulo se apresenta dia 9 em Sidney.

Férias

A partir de hoje este jornalista que vos escreve entra de férias, juntamente com a Coluna e o Blog. Dia 12 de setembro estarei de volta lindo e Marrom trazendo as novidades do meio artístico e cultural e já em clima das comemorações dos 40 anos da cena axé que acontece em 2025.

O guitarrista Armandinho Macêdo Crédito: divulgação

Festival O Som das Palafitas inicia nova temporada homenageando a Bossa Nova

O Instituto Arte no Dique, dirigido pelo baiano Zé Virgílio, anuncia o início da nova temporada do festival O Som das Palafitas, celebrando a Bossa Nova com eventos especiais nos dias 14 e 15 de agosto. A programação inclui shows gratuitos e abertos ao público, proporcionando uma rica experiência musical em Santos. No dia 14 de agosto, às 15h, Luizinho 7 Cordas, renomado violonista, sobe ao palco para um show imperdível.

No dia 15 de agosto, uma quinta-feira, às 15h, o festival apresenta o show Do Clássico Mais Popular ao Popular Mais Clássico, com Armandinho Macêdo e Yacoce Simões, acompanhados pelo Coletivo Querô. Armandinho, em parceria com o maestro Yacoce, mescla clássicos da música erudita com a percussão afro-brasileira, proporcionando uma experiência musical única e enriquecedora.

TUM-TUM-TUM*

1 O Teatro Popular de Ilhéus (TPI) desembarca nesta quinta-feira na Alemanha para uma participação às 21h45 (horário local), no Sommerwerft Festival am Fluss, em Frankfurt, com o espetáculo Borépetei. Uno. A apresentação não se limita ao palco: o TPI também levará uma exposição fotográfica sobre a Escola Indígena de Abaeté, oficinas de coco e de corpo, e participará de um intercâmbio cultural enriquecedor.

Tuca Fernandes Crédito: divulgação

2 O cantor Tuca Fernandes se apresenta amanhã em Belo Horizonte. Dessa vez, a missão será ainda mais especial: Tuca foi eleito pela OAB-MG (Ordem dos Advogados do Brasil – MG), para animar o Baile da Advocacia Mineira. O evento reúne especialmente advogados que estão na ativa (e seus convidados), e será na casa de shows Mix Garden, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

3 No começo deste ano, o Sorriso Maroto anunciou algumas datas do projeto Sorriso Maroto – As Antigas. A banda tem viajado o Brasil levando uma festa especial, só com os sucessos antigos. No dia 26 de outubro, é a vez de Salvador receber o quinteto na Arena Daniela Mercury (Boca do Rio). A festa é uma experiência única, que vai além dos palcos. Karaokê, tirolesa, totens interativos e roda gigante foram algumas das ativações usadas no Rio de Janeiro.

Mari Fernandez estreia na Vaquejada de Serrinha

A cantora Mari Fernandez se apresenta pela primeira vez na Vaquejada de Serrinha. A artista vai levar os maiores sucessos de sua carreira para o Parque Maria do Carmo, no dia 7 de setembro. No repertório, canções como Página de Ex, Seu Brilho Sumiu, Comunicação Falhou, Amor Impossível, Eu Gosto Assim, Não, Não Vou e muitos outras músicas que fazem sucesso na carreira da cantora cearense.