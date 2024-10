MÚSICA

Tamba Festival celebra Neguinho do Samba: oficinas e shows com grandes nomes da percussão em Santos

Osmar Marrom Martins

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 07:24

Neguinho do Samba Crédito: Divulgação

Nos dias 14 e 15 de outubro, o Tamba Festival do Tambor homenageará Neguinho do Samba, lendário criador do samba-reggae, em uma série de apresentações e oficinas culturais focadas nos ritmos percussivos brasileiros como jongo, congado, baião, maracatu e samba. O festival será realizado no Instituto Arte no Dique, uma ONG que há 22 anos promove a inclusão social pela cultura e atende diariamente mais de 1.500 famílias com centenas de atividades ao longo do ano. O instituto está localizado no Dique da Vila Gilda, em Santos, onde fica a maior favela sobre palafitas do Brasil.

Neguinho do Samba, ícone da percussão, revolucionou a música ao criar o samba-reggae, um ritmo que une o samba com o reggae e se tornou símbolo da cultura afro-brasileira. A curadoria do festival é de Ary Dias, um dos maiores nomes da percussão brasileira, conhecido por divulgar a música afro em todo o país. O evento contará com a participação de grandes nomes da percussão como Anderson do Samba, Lan Lanh, Marcos Lobo, Firmino Alves e Reppolho, proporcionando uma verdadeira imersão na cultura dos tambores.

Roda de Samba na Colaboraê

No próximo sábado, dia 12 de outubro, a tradicional roda de samba da Sambaiana está de volta. O show acontece a partir das 21h (abertura da casa), na Colaboraê. Os ingressos estão disponíveis no Sympla e custam R$ 40. “É o primeiro show da nossa casa depois de um mês que foi um divisor de águas pra nossa banda com o show do Rock In Rio, destaca a cantora Ju Moraes.

1 Xexéu está disposto a retomar a carreira que o projetou desde os tempos da Timbalada. O cantor e compositor anuncia seus ensaios quinzenais, a partir do dia 27 de outubro a partir das 18h no Jubiabá (Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79, Rio Vermelho). Entre os convidados já confirmados, Alisson, Sela Kuatro, Ed Pureza do Marrom Soçaite, e Ricardinho do Miskuta.

Xeréu Crédito: Divulgação

2 A próxima edição do Culinária Musical, projeto do Afrochefe Jorge Washington, acontece domingo (13) a partir das 12, na Casa do Benin, Pelourinho. A banda Viola de Doze, que vem deixando a sua marca no cenário musical baiano há 20 anos, promete um repertório especial, além de outros convidados especiais. Na parte gastronômica tem a maxixada de carne seca.

Jorge Washington Crédito: Dilvugação

3 O Sarau Tocatambor, que acontece dia 10 de novembro, às 15h, no Nank Gastrobar, Rio Vermelho, é um evento da Oficina Percussiva Tocatambor dos percussionistas Alexandre Lins e Daniela Penna, onde os alunos se reúnem para tocar acompanhando um artista baiano. Nesta edição, o convidado será o cantor e violonista Roberto Patiño. Valor do ingresso: R$ 30, à venda pelo WhatsApp da Tocatambor.

Alexandre Lins e Daniela Crédito: Divulgação

Ilê Aiyê celebra seus 50 anos com grande show na Concha Acústica do TCA

No dia 1º de novembro, a partir das 18h30, na Concha Acústica do TCA, o Ilê Aiyê convida para comemorar o seu cinquentenário. O espetáculo Ilê Aiyê - 50 Anos apresenta um concerto afro-sinfônico com direção do dramaturgo e diretor artístico Elísio Lopes Jr., com repertório comemorativo escolhido a dedo e convidados especialíssimos que irão reverenciar a importância, a beleza e a força da Pérola Negra do Curuzu. Tudo isso em clima de reverência ao sentimento que o Ilê Aiyê precisou acreditar para então devolver ao povo preto: esperança. O show Ilê Aiyê - 50 Anos é uma realização do Ilê Aiyê em parceria com a Caderno 2 Produções e terá toda renda obtida com as vendas destinada para a manutenção das ações sociais e culturais da Associação Cultural Bloco Ilê Aiyê.

Ilê Aiyê Crédito: Divulgação

Cantor e compositor baiano Paulo Marcos está em turnê pela Europa

O cantor, compositor e multi-instrumentista baiano Paulo Marcos está em turnê pela Europa. No próximo domingo (13), o artista fará uma apresentação na conceituada casa de espetáculos em Londres (Inglaterra), a Lost in Brazil, durante o evento Domingueira do Lost, fazendo uma participação com o grupo Quintal do Samba. Ainda na capital inglesa, o artista se apresenta no dia 27 de outubro. A turnê de Paulo pela Europa contará com uma extensa agenda profissional, entre reuniões, apresentações musicais, entrevista para a imprensa e muito mais.