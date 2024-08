MARROM

Turnê nacional de Caetano e Bethânia estreia na Farmasi Arena, no Rio

Shows acontecem dias 3, 4, 10 e 11 de agosto

Osmar Marrom Martins

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 05:00

Caetano e Bethânia Crédito: divulgação

Com todos os ingressos esgotados para as quatro apresentações no Rio de Janeiro no mês de agosto (dias 3, 4, 10 e 11), a turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia tem estreia nacional neste sábado (3) na Farmasi Arena. Com um dos shows mais esperados do ano, os irmãos Veloso se reencontram 45 anos depois da histórica apresentação no Teatro Santo Antonio (Escola de Teatro de Salvador) e no Canecão.

Projeto é resultado de uma parceria entre a Uns Produção, produtora de Paula Lavigne e Caetano Veloso, e a Live Nation Brasil. A empresa responsável pela comercialização dos ingressos é a Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br). No repertório, clássicos da MPB na maioria compostos por Caetano. Do Rio, a turnê passará por outras capitais, como Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Salvador, Fortaleza, Belém e Brasília, entre outras.

Vumbora com Bell, Durval, Tuca, Rafa e Pipo em BH

Neste sábado (3), o Bloco Vumbora promove uma festa no Campus Buritis, da UniBH, em Belo Horizonte. O anfitrião Bell Marques receberá como convidados Durval Lelys, Rafa e Pipo e Tuca, que Tuca promete boa música e muito alto astral para o show: “É sempre uma honra fazer parte de um evento do mestre Bell Marques! Se preparem, eu vou eletrizar a minha galera”.

Claudia Leitte Crédito: divulgação

TUM-TUM-TUM*

1 A cantora Claudia Leitte, que será uma das atrações do Camarote Harém no circuito Dodô (Barra-Ondina) no próximo Carnaval em Salvador, regravou um dos grandes sucessos da Banda Mel: o clássico Prefixo de Verão. A música cai como uma luva, justamente no ano de 2025, quando a cena axé completa 40 anos. E Claudia faz parte dessa história.

2 O bloco Cheiro de Amor, que já havia confirmado seu retorno para 2025 – vai realizar um lançamento oficial para a folia. A festa, está confirmada para 27 de setembro, no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, com shows das bandas Cheiro de Amor e Filhos de Jorge. A festa de lançamento marca o início da preparação para o Carnaval. Os ingressos para o evento já estão disponíveis através do site Ingresse.com.

3 O cantor Jau vai realizar a primeira edição do Pôr do Jau no dia 15 de setembro, a partir das 15h, no Museu de Arte Moderna, com um show especial, que contará ainda com apresentações da banda Bailinho de Quinta e de Faustão. Jau vai apresentar canções como Flores da Favela, É d’Oxum, Cidade dos Poetas, Acarajé tem Dendê, Com Carinho, Se Joga, Sandália de Couro e Café com Pão, entre outros.

Nação Zumbi Crédito: @olucalima/divulgação

Turnê comemorativa do álbum Da Lama Ao Caos, da Nação Zumbi, em Salvador

Eleito pelo jornal O Globo como melhor disco da MPB nos últimos 40 anos, Da Lama Ao Caos, da Nação Zumbi, está em turnê comemorativa de 30 anos e o show acaba de ser confirmado em Salvador. O encontro com o público soteropolitano acontece no dia 15 de setembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, palco que já recebeu o grupo para shows históricos em anos anteriores. Anunciada em abril, a turnê está circulando pelo Brasil e já passou por Porto Alegre, São Paulo e, além de Salvador, tem datas confirmadas no Rio, Recife, Brasília e Belo Horizonte. No palco da Concha, o grupo tocará todas as faixas de Da Lama Ao Caos e o show ainda contará com a participação de Maciel Salú, rabequeiro, cantor, compositor, mestre de maracatu-rural e militante das tradições populares. Os ingressos estão à venda pelo Sympla e clientes Clube Correio têm desconto.

Gilberto Gil Crédito: divulgação

Gilberto Gil leva turnê Aquele Abraço para a Ásia e Europa