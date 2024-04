BAÚ DO MARROM

Você sabia? Big Brother foi criado por empresa holandesa e nome foi inspirado em romance inglês

Colunista do Correio conta como o termo surgiu

Osmar Marrom Martins

Publicado em 17 de abril de 2024 às 10:30

Final do BBB 24 uniu o Brasil Crédito: Reprodução

Programa de sucesso absoluto o Big Brother Brasil exibido pela Rede Globo entre 8 de janeiro e 16 de abril deste ano em sua 24 edição teve como campeão o baiano Davi, cujo bordão 'Calma,Calabreso' se tornou um sucesso de norte a sul. Na verdade, o que pouca gente sabe, é que esse reality show foi inspirado no famoso romance "1984” escrito pelo autor modernista inglês George Orwell.

Publicado pela primeira vez em 1949, ele conta a história de Winston Smith, um cidadão inserido em um contexto de repressão. Ele vive na Inglaterra de 1984, chamada de Oceânia. Nesse regime totalitarista, todos são vigiados pelo Grande Irmão. (Big Brother, em inglês). Mas de longe a história em nenhum momento se assemelha a versão televisiva quando os participantes querem mesmo se expor num jogo muito disputado. Pelo contrário. O autor mostra como um regime totalitário oprime seus cidadãos

O protagonista da obra é Winston Smith, um homem de 39 anos. A história começa quando ele estava subindo as escadas do prédio onde morava porque o elevador nunca funcionava, e a eletricidade estava cortada durante o dia, como “parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio”. Em todos os andares de seu prédio, na frente do elevador, havia um pôster que mostrava “o rosto de um homem de uns quarenta e cinco anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis”.

Junto à imagem do homem, havia no pôster um letreiro: “O GRANDE IRMÃO ESTÁ DE OLHO EM VOCÊ”." No interior do apartamento de Winston, um aparelho chamado “teletela” vivia sempre ligado e não podia ser desligado. De lá, uma voz trazia informações tais como a taxa de produção de ferro-gusa. A teletela não só transmitia informações, mas também captava qualquer ruído no apartamento. Permitia não só ouvir Winston, mas também o ver. Assim, os cidadãos eram todo o tempo vigiados.

Dessa forma, George Orwell critica o totalitarismo e a manipulação da verdade, algo que começou a ficar em evidência após a Segunda Guerra Mundial, contexto de produção dessa obra."

Em 1995, a empresa holandesa Endemol foi fundada e John começou a criar sucessos como “Fear Factor”, “Love Letters”, “1 vs 100 “e “Deal or No Deal”(“Miljoenenjacht”). Já em 1999, ele criou o “Big Brother”, programa que ficou tão popular, que ganhou outras versões em diversos países. A primeira temporada do reality show Big Brother Brasil foi exibida pela TV Globo de 29 de janeiro a 2 de abril de 2002.