Almacen Pepe celebra aniversário com degustação de vinhos

Almacen Pepe. Crédito: Leo Trindade/divulgação

Celebrando 8 anos no mercado baiano, o Almacen Pepe realiza no próximo sábado (23) um road show em parceria com a importadora Qualimpor. No evento, que será realizado das 17h às 19h na área gourmet da unidade Horto Florestal, os clientes poderão degustar mais de 50 rótulos de todo o mundo.



Entre as marcas estão Esporão, Quinta do Ameal, Quinta dos Murças, Quinta do Crasto, Taylor´s, Miguel Torres Chile e Kaiken. O espaço terá, ainda, um buffet assinado pelo chef Yuri Alvares e música ao vivo. O ingresso custa R$ 150,00, sendo R$ 50,00 de cashback para compra no dia do evento.

Para além desta ação, o empório está com uma promoção perfeita para os amantes do enoturismo. Adquirindo produtos da Famiglia Valduga até 30/09, o cliente concorre a uma viagem com acompanhante e todas as despesas pagas para a vinícola Casa Valduga, em Bento Gonçalves (RS).

Executivo com vinho no precinho

O menu executivo da Coffeetown (Corredor da Vitória) está imperdível. Com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 69,90, o cliente ainda pode pedir uma taça de vinho por apenas R$ 15.

O Risoto de Salmão com Alho Poró ou o Milanesa de Frango com Saladinha de Rúcula e Purê de Batatas Rústicas, opções de prato principal, ficam ótimos com o vinho branco da casa. O Menu Executivo é servido de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h, com exceção de feriados.

Fóruns da Prowine 2023

Os visitantes da Prowine, feira internacional de vinhos que acontece entre 3 e 5 de outubro, em São Paulo, poderão participar gratuitamente de uma palestra com o primeiro Master of Wine da América do Sul e único do Brasil: Dirceu Vianna Junior MW. Certificado pelo Institute of Masters of Wine (Londres) Dirceu é um dos 502 profissionais com essa qualificação em todo o mundo.

Em uma sala do Expo Center Norte, Dirceu Vianna Junior MW compartilhará seus conhecimentos e insights em uma degustação exclusiva de rótulos premiados no Concurso Vinhos de Portugal 2023, do qual foi jurado. O momento está agendado para 15h30 do dia 04/10.

Os participantes terão a chance de conhecer de perto os vinhos premiados das empresas Quinta da Pacheca, Ribafreixo Wines, Churchill's, Parras Wines, Quinta dos Avidagos, Santos & Seixo, Sogevinus e Henriques & Henriques. Oito rótulos estarão em destaque, sendo 6 premiados com ouro e 2 com grande ouro. As inscrições podem ser feitas pelo site prowinesaopaulo.com.

Esta não será a única palestra especial dos fóruns da Prowine 2023. Outras 14 masterclasses acontecerão nos 3 dias do evento, que é realizado por Emme Brasil e Inner Group, em sociedade com a Messe Düsseldorf, organizadora da ProWein (Alemanha).

Entre as novidades deste ano estão expositores de países inusitados, como Irlanda, Grécia, Israel, Peru, Turquia, Moldávia e Líbano. São, ao todo, vinícolas de 25 nações. A expectativa é receber 10 mil visitantes.

Serviço - ProWine São Paulo 2023 | 03 a 05 de outubro de 2023 | Horário: 12h às 19h | Local: Expo Center Norte – Pavilhão Azul | Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo | Inscrição: https://prowinesaopaulo.com/visitante/

Agenda Enocultura no Nordeste

Salvador receberá, em outubro, mais uma certificação internacional em vinhos. A Eno Cultura, uma das maiores educadoras em vinho da América Latina, retorna à capital baiana entre os dias 16 e 20/10 para uma turma do WSET Nível 2. As aulas acontecerão das 18h às 22h30 na Enoteca Decanter, bairro da Pituba.

Nesta qualificação o aluno aprende a degustar vinhos de maneira mais aprofundada; entende sobre harmonização de vinho e comida; viticultura e termos de rotulagem, vinificação de brancos, rosés, tintos, espumantes, vinhos doces e fortificados; principais castas do mundo e fatores que influenciam os estilos dos vinhos em cada um desses locais.

Voltada para profissionais da indústria e entusiastas com algum conhecimento sobre uvas, regiões e estilos de vinhos, a capacitação custa R$5.750,00 e, usando o cupom PAULAENO05 no site da escola, você ganha 5% de desconto para esta e diversas outras capacitaçõespelo Brasil. As inscrições devem ser feitas no próprio site da escola: www.enocultura.com.br www.enocultura.com.br

O curso também pode ser feito em formato semipresencial, porém as provas acontecem somente nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.