Bahia: o ‘número 2’ da Katiara, rede de extorsão e ‘onda’ de arrombamentos

Bruno Wendel

Publicado em 14 de julho de 2025 às 05:00

O segundo na hierarquia da Katiara >

Não à toa, o rosto dele estampa uma das cartas mais altas do Baralho do Crime. Alan Santos Fonseca, o Júnior Pial ou JP, é o Às de Paus. Ele é apontado pela Polícia Civil como o 'número 2' da Katiara. Cabe a ele fazer cumprir as ordens do líder fundador e líder da organização Adilson Souza Lima, o Roceirinho, que teve o mando de prisão cumprido no dia 08.>

Júnior Pial é procurado por tráfico de drogas em Salvador e Recôncavo. O traficante está no catálogo que reúne os bandidos mais procurados pela polícia baiana desde 2020, quando deveria retornar ao Conjunto Penal de Lauro Freitas, após saída temporária.>

Na ocasião, ele foi responsável pelos ataques a ônibus incendiados em Valéria.

Alan Santos, o Junior Pial, é o 'número 2' da Katiara Crédito: SSPBA

Líder cobrava R$ 1,5 mil a comerciantes >

Uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no Recôncavo, Rafael Ribeiro dos Santos, de 43 anos, o Fuscão, que morreu nesta segunda (7), após passar mal dentro do Conjunto Penal Masculino de Salvador, comandava uma rede de extorsão a comerciantes em Santo Amaro da Purificação, onde atuava. >

Os traficantes cobravam taxas que autorizavam o funcionamento do comércio, a exemplo da Ilha do Dendê. O valor da extorsão chegava até R$ 1,5 mil por quinzena. Quem não pagava era ameaçado de morte. Muitos comerciantes tiveram que abandonar o local, pois eram donos de pequenos empreendedores, como donos de lojinhas. >

Fuscão é apontado como o responsável pelo assassinato de um comerciante na Ilha do Dendê em 2012, executado a tiros em seu estabelecimento. >

Rafael Ribeiro dos Santos, conhecido como "Fuscão" Crédito: Arquivo

8 arrombamentos em 1 semana>

Uma “onda” de arrombamentos vem atormentando os donos de sítios e chácaras em Dias d’Ávila, na RMS. >

Em uma semana, foram, pelo menos, oito casos, destes alguns imóveis foram invadidos mesmo com portas e janelas reforçadas e com grades e correntes. Isso porque os criminosos destelharam as propriedades. >

No último dia 9, o dono de um sítio teve um prejuízo de R$ 15 mil só de produtos furtados, entre ferramentas, televisores e equipamentos. >