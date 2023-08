Chandon anuncia retomada do enoturismo e novos rótulos

A Chandon Brasil, primeira vinícola dedicada exclusivamente à elaboração de espumantes no Brasil. Crédito: Juliano Palma/divulgação

A Chandon Brasil, primeira vinícola dedicada exclusivamente à elaboração de espumantes no Brasil, retomará a visitação à sua adega em Garibaldi (RS) com uma nova roupagem. A partir do próximo ano, a empresa terá uma instalação fixa da Casa Chandon, projeto de imersão na história, valores e sabores da marca que já passou por São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE).



Chamada de Casa Chandon Garibaldi, a estrutura terá uma sala de degustação próxima ao vinhedo, onde o enoturista poderá explorar todos os estilos de espumantes da marca; um terraço com vista privilegiada dos parreirais onde será servido um cardápio de Chandon em taça; além da boutique, onde todas as bebidas e acessórios de produção limitada da vinícola estarão à venda.

A iniciativa faz parte das comemorações aos 50 anos da marca no Brasil, que iniciaram em jantar harmonizado para imprensa e influenciadores na última terça-feira (22) em São Paulo, no AYA Hub. Na ocasião, que contou com a presença da Diretora Geral da Chandon Brasil, Catherine Petit e do enólogo-chefe da Chandon Brasil, Philippe Mével; a equipe falou sobre projetos futuros e apresentou a safra 2013 do Chandon Excellence 750ml. O produto foi perfeitamente harmonizado com Atum cru sobre cama de ricota artesanal, fatias de laranja, mix de castanhas brasileiras e folhas de rúcula.

A Chandon faz parte da Maison LVMH e foi fundada na Argentina em 1959, por Robert-Jean de Vogüé. Hoje abrange quatro continentes, com vinhedos na Argentina, Califórnia, Brasil, Austrália, China e Índia; e é o maior empreendimento de espumantes do mundo. Com base em uma rede colaborativa de dezesseis enólogos de sete nacionalidades, promove novos terroirs e métodos inovadores e uma visão de desenvolvimento muito alinhada à identidade desses países.

No Brasil a marca foi pioneira em diversas iniciativas que marcaram e desenvolveram a viticultura nacional. Mais recentemente foi a primeira vinícola de espumantes no Brasil a conquistar o certificado em viticultura sustentável PIUP (Produção Integrada de Uvas para Processamento), emitido pela Embrapa, em seu vinhedo próprio — localizado em Encruzilhada do Sul. Entre as práticas sustentáveis, estão manejo do solo com cobertura vegetal permanente, uso preferencial de adubos orgânicos aos minerais, preservação da biodiversidade em áreas úmidas e bosques nativos e reciclagem de resíduos. Além disso, a marca também se dedica a projetos de conservação da biodiversidade, como o resgate de mudas de Butiá odorata, visando à preservação do ecossistema e uso sustentável da palmeira.

VIKING WINE CONCEPT

Após três meses em soft opening, a Vinking Wine Concept brindou na última terça-feira (22) à sua inauguração oficial. Localizado na Avenida Paulo VI (Pituba), o espaço de 100 m² assinado pelo arquiteto Pablo Caribé permite ao cliente degustar vinhos a preço de loja todos os dias, a partir de 12h, acompanhados de um cardápio autoral variado.

Entre as deliciosas opções criadas pela chef Karine Poggio, peça como entrada o Gravlax de Peixe Branco, Emulsão de Moqueca, Azeite de Coentro e Crocantes de Tapioca (R$ 49). Ele é perfeito para acompanhar com o Belvento Vermentino 2020; um vinho branco da Toscana com acidez vibrante, boa mineralidade, suaves notas notas cítricas e de ervas, além de corpo e final médio. O vinho, importado com exclusividade pela Italy Import - do ex-goleiro Taffarel - é uma das opções exclusivas do empreendimento.

Como prato principal, pratos como o Risoto de Cogumelos (R$ 76), a Paella de Arroz Negro, Lulinhas, Polvo e Aiólo de Páprica (R$ 92) são excelentes escolhas e podem ser acompanhadas com vinhos tintos leves da casa. Não pule a sobremesa: a Tarta de Queso (R$ 28) é um desaforo de gostosa. "A Vinking Wine nasceu para incentivar o consumidor a viver, conhecer e explorar o mundo do vinho. E a abertura do Wine Bar é um passo importante nesse processo, um sonho antigo", revelou o empresário Daniel Freire.

Serviço: Vinking Wine Concept | Av. Paulo VI, 1609 – Pituba | Loja: de segunda a sábado, das 9h à 0h, e aos domingos, das 9h às 16h | Wine Bar: de segunda a sábado, das 12h à 0h, e aos domingos, das 12h às 16h

VINHO NA VILA

Quase tudo pronto para o Vinho na Vila, considerado o maior festival de vinhos nacionais. A edição soteropolitana será realizada em 2 e 3 de setembro, no Museu de Arte Moderna (MAM) da Bahia. Os ingressos já estão à venda e, comprando através deste link, você ganha um desconto de 10% exclusivo para leitores da coluna. A dica é ir na sessão de domingo, das 18h às 21h, que sai por R$ 135 com desconto. Além do acesso às 3 horas de degustação dos vinhos nacionais, o ticket garante ao visitante uma taça de cristal oficial do evento e uma ecobag. O evento apresentará uma seleção exclusiva de 20 vinícolas brasileiras, incluindo baianas, como a Reconvexo e Vaz (Morro do Chapéu). Grandes nomes, como Miolo e Casa Valduga, também estão confirmados. Durante a visita, o público poderá conversar com os produtores e especialistas para entender mais sobre as variedades e o processo de produção de cada um.

PREMIAÇÕES PARA VINHOS BRASILEIROS